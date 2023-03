Paris 2024 : Une cérémonie d'ouverture revue à la baisse ?

Le vendredi 26 juillet 2024, plus d'une centaine de bateaux transportant les athlètes des différentes délégations navigueront sur les eaux de la scène à partir de 20h24 précisément, pour rejoindre la Tour Eiffel par la voie fluviale. Pour cette parade historique, la première organisée hors d'un stade, les organisateurs sont face à un véritable noeud gordien en ce qui concerne la sécurité des spectateurs. Jusqu'à 23h50, heure de fin de la parade, près de 600 000 spectateurs sont attendus sur les rives de la Seine.

Afin de réguler cette foule, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait mentionné en novembre dernier 100 000 places payantes pour quais bas et 500 000 gratuites pour les quais hauts de la Seine. Par ailleurs, l'adjoint de la mairie de Paris, Pierre Rabadan, avait détaillé ce système organisé en une vingtaine de zones restreintes, un billet permettant d'accéder à une seule et unique zone. Ce système permettrait d'éviter un nombre de va-et-vient trop important, sachant que certains ponts seront réservés à la logistiques ou à l'éclairage. Seulement, à l'approche des Jeux, les organisateurs commencent à revoir leurs prétentions à la baisse. Ainsi, le nombre de 600 000 pourrait bien être réduit à 400 000, et le nombre d'embarcations pourrait passer de 180 à une centaine, à condition bien sûr d'avoir l'accord des délégations. Qui plus est, les forces de police de Paris doivent elles-aussi trouver la meilleure organisation possible pour assurer la sécurité d'un si grand nombre de visiteurs.