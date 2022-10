Paris 2024 - Paralympiques : La cérémonie d'ouverture se déroulera elle aussi au cœur de Paris

La Concorde transformée en stade, 30 000 places gratuites sur le bas des Champs-Elysées



28/08/2024 – From the lower end of the Champs-Elysées to Concorde



The most beautiful avenue in the world,

The most beautiful square in Paris,

For the Paralympics Opening Ceremony!



Une 1ère en France, une 1ère pour les athlètes

Pas de jaloux. Au même titre que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques se déroulera elle aussi dans Paris. Contrairement à sa "grande-sœur", elle n'aura pas lieu sur la scène mais entre le bas des Champs-Elysées et la place de la Concorde. "Pour une célébration au cœur de Paris qui s'annonce magique", a promis jeudi le Conseil d'Administration de Paris 2024 juste après avoir validé le concept lors d'une réunion qui s'est tenue au siège du comité d'organisation, à Pulse (Saint-Denis), et a vu l'ancienne internationale française de basket Emilie Gomis intronisée à la place de Martin Fourcade, qui siègera désormais comme nouveau membre du CIO en France. "Pour la première édition des Jeux Paralympiques organisée en France, Paris 2024 voit les choses en grand et revisite le concept des cérémonies d’ouverture. Pour la première fois dans l’histoire des Jeux, les cérémonies d’ouverture des Jeux Olympiques, puis des Jeux Paralympiques se dérouleront – à quelques semaines d’intervalle – hors les stades, au cœur de Paris", a indiqué le CA, rappelant à juste titre que la décision entérinée par le Comité international paralympique (IPC) était intervenue quelques jours après l'immense succès populaire de la toute première "Journée Paralympique", le 8 octobre dernier sur la Place de la Bastille à Paris. La cérémonie aura lieu le 28 août 2024 entre 19h00 et 23h00 (mais sur deux heures et demi) devant des centaines de millions de téléspectateurs du monde entier et verra défiler les 4 400 athlètes des 184 délégations en lice.Elle débutera sur les Champs-Elysées comme "haie d'honneur symbolique" et se poursuivra sur la place de la Concorde avec ce même message adressé au monde de "mettre en avant les Jeux Paralympiques et leurs athlètes sur une scène à la hauteur de leurs exploits". "Pour mettre toute la lumière sur les exploits des athlètes paralympiques, les valeurs qu’ils incarnent et les émotions qu’ils nous font vivre, Paris 2024 a souhaité leur offrir une fenêtre d’exposition inédite en organisant la première cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques hors d’un stade, explique Tony Estanguet, Président de Paris 2024 et qui parle d'"un symbole fort de notre ambition de profiter de l’accueil des premiers Jeux Paralympiques dans notre pays pour placer la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap au cœur de la société." A cette occasion, les places situées sur le bas des Champs-Elysées seront gratuites (30 000 places gratuites environ) et la place de la Concorde transformée en un stade de 35 000 places (payantes). Comme pour la cérémonie d'ouverture des JO, Thomas Jolly sera le directeur artistique de cet événement durant lequel seront programmés différents spectacles aux quatre coins de la place. Une fois les disciplines urbaines des JO terminées, les installations seront en effet rapatriées place de la Concorde, précisément pour cette cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. La cérémonie de clôture, elle, aura lieu le 8 septembre au Stade de France. Là encore à l'instar de celle des JO. Sacré programme.