Paris 2024 - Macron : « Se donner des objectifs ambitieux »

Macron : "Faire de ces JO des Jeux où on va intéresser la nation à nos sportifs paralympiques"

Dans deux ans, jour pour jour, se déroulera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, sur la Seine. Lundi, le Comité d'organisation a dévoilé le slogan de l'événement, "ouvrons grand les Jeux", et ce mardi, c'est Emmanuel Macron qui prend la parole dans les colonnes de L'Equipe pour évoquer ce grand rendez-vous de 2024. Le président de la République évoque notamment les problèmes de sécurité, de budget et de transports, mais il parle également des ambitions de la délégation française. Revenue de Tokyo l'an passé avec 33 médailles dont 10 en or, ce qui la plaçait en huitième position au classement des médailles (contre 42 médailles et une septième place à Rio en 2016), l'équipe de France olympique s'était un peu fait tancée par le président, qui avait demandé de faire "beaucoup plus" en 2024, et même de finir dans le Top 5. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne parle plus de classement, mais reste ambitieux : « Je pense qu’il faut se donner des objectifs ambitieux. Je n’ai jamais donné de chiffres. Mon rôle est de motiver au maximum et de donner les moyens. Depuis que je suis président de la République, je les ai donnésmais je veux saluer le degré intense de motivation que je vois chez tous nos sportifs de haut niveau. Il n’y en a pas un qui ne donne pas le maximum pour être prêt en 2024. »Dans cette interview, Emmanuel Macron tient également à rendre hommage à Tony Estanguet, le président du Comité d'organisation des JO de Paris 2024, et évoque leur relation : « Ça se passe très bien avec Tony Estanguet. Il fait le boulot, c’est un athlète de haut niveau qui sait comment se préparer, tenir un calendrier. J’ai l’impression qu’il se prépare comme s’il faisait la compétition lui-même.. » Enfin, interrogé sur sa présence aux évènements, en plus des cérémonies d'ouverture et de clôture, le président de la République n'hésite pas une seconde, il compte bien se rendre sur les différents sites. « Bien sûr, je vais en faire un maximum ! C’est une manière de braquer les projecteurs sur certaines disciplines. Que les sports urbains par exemple soient à la Concorde c’est génial ! On aura aussi une très belle cérémonie d’ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août à la Concorde. Là aussi, ce sera un événement unique et je serai présent. Je veux faire de ces JO des Jeux où on va intéresser la nation à nos sportifs paralympiques beaucoup plus qu’on ne le fait. » Ne reste plus qu'à attendre deux ans...