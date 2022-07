Paris 2024 : Le slogan dévoilé

Une invitation lancée au monde entier, à venir vivre ensemble des émotions nouvelles !

Des médailles françaises dès le premier jour ?

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 se précisent. En effet, à environ deux ans du début du tant attendu événement en France (le 26 juillet 2024), le comité d'organisation a dévoilé ce lundi, via une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux,, une sorte de clin d'oeil pour Tony Estanguet. « C’est un moment important pour le comité d’organisation. On continue à renforcer notre ambition d’ouvrir les Jeux au plus grand nombre. Depuis le début de ce projet, on a fait évoluer la manière d’organiser les Jeux. (…) On veut ouvrir la magie des JO à tous les publics et aussi à des défis de notre société. (…) Le slogan sera "Ouvrons grand les Jeux", parce que c’est ce qui nous anime depuis le début », a notamment confié le président de Paris 2024, dans des propos recueillis par RMC Sport. Alors que, la comité d'organisation a également donné plus d'informations à propos du calendrier des épreuves et de la billetterie.Ainsi,, soit le 27 juillet. En ce qui concerne les finales d'athlétisme au Stade de France ou de natation à la Défense Arena, elles auront lieu respectivement à partir de 19h et de 20h30 (sauf le dernier jour, à 18h30). De leur côté, certains sports collectifs, comme le football, le handball et le rugby, les épreuves débuteront dès le 24 juillet, soit deux jours avant la cérémonie d'ouverture. A noter également, un très gros week-end à la fin (3 et 4 août) avec de nombreuses finales, comme le tennis et le cyclisme. Par ailleurs, 13,4 millions de billets seront à la vente (dont 3,4 pour les Jeux Paralympiques),En 2023, plusieurs sessions permettront d'acheter les billets, en février et mai notamment, alors qu'il faudra s'inscrire sur une plateforme dédiée à partir de décembre prochain pour faire partie des tirages au sort.