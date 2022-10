Paris 2024 : Clichy, terre d'accueil de la délégation britannique pendant les JO 2024 : le partenariat est signé

"Welcome Team GB !" Une photo et un coup de griffe pour officialiser le partenariat. Sous les flashs des photographes et en présence des nombreux invités de renom (parmi lesquels Serge Betsen, nommé ambassadeur de la ville de Clichy pour ces Jeux de Paris 2024), Rémi Muzeau et Sir Hugh Robertson ont officiellement matérialisé ce mardi matin le choix de la délégation britannique de faire à Clichy son centre de performance lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. A J-5 de la cérémonie d’ouverture, les équipes de Team GB mettront donc le cap sur les Hauts-de-Seine et la ville de Clichy, ô combien “sportive et culturelle, et pas uniquement industrielle", a rappelé Rémi Muzeau mardi. C’est précisément la polyvalence des espaces, la proximité du village olympique, les facilités en terme de transports et le dynamisme de la ville qui ont séduit Sir Hugh Robertson, président de la British Olympic Association, et ses équipes, “à la recherche du top” pour la délégation.

Le lycée René-Auffray comme centre de performance

La ville de Clichy, "terre de sport" devenue officiellement "terre de Jeux 2024", va donc partager son patrimoine sportif avec celui des Britanniques. Ce centre de performance, basé au Lycée René Auffray, aura pour but d'optimiser la préparation des athlètes et de les accompagner dans leur quête de performance de classe mondiale. Les membres de la "Team GB" pourront s'entraîner, manger, se reposer ainsi que rencontrer leurs proches, le tout à deux pas du village olympique et des sites de ces Jeux de Paris 2024. Ils pourront également bénéficier d’espaces d’entraînement pour les sports en salle, tels que la boxe, l’haltérophilie ou le tennis de table, d’une salle de musculation ainsi que des services médicaux, scientifiques, de nutrition et d’analyse des performances.

"Clichy ne voulait pas passer à côté"

Le Maire de Clichy, Rémi Muzeau, souhaite que la Ville puisse profiter pleinement de cet événement extraordinaire qui va marquer les Clichois pendant très longtemps. “Ce partenariat s’animera avec force et passion tout au long des deux prochaines années. De nombreux rendez-vous viendront donner corps et âme à ce projet en impliquant les écoles, les entreprises, les commerces, les associations, et finalement, tous les habitants. Dès à présent, toute la ville se met à l’heure britannique, et ouvre grand ses portes pour accueillir athlètes, entraineurs, familles et supporters pour vivre les Jeux à leurs côtés.”. La collaboration entre la ville de Clichy et le Comité Olympique britannique a été scellée mardi matin en mairie de Clichy. "Nous sommes très heureux et fiers que la Team GB nous ait choisis", savoure Rémi Muzeau, qui a réservé un accueil princier à ses hôtes. Comme pour mieux les conforter dans leur décision de miser sur sa ville pour les Jeux de Paris 2024.