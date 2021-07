Les Bleuets se rassurent avant les JO

La sélection de Sylvain Ripoll avait la possibilité ce vendredi de se rassurer en prévision des JO qui démarrent dans une semaine. Et elle l'a fait en prenant la mesure de la Corée du Sud, à l’occasion d’un match disputé à Séoul (2-1). Menée au score, elle a su tout renverser dans les dix dernières minutes.

Malgré un onze de départ séduisant, et dans lequel figuraient deux internationaux A que sont Florian Thauvin et André-Pierre Gignac, les Bleuets ont éprouvé d'abord beaucoup des difficultés pour imposer leur loi face à leurs hôtes du jour. Ils ont même eu à courir derrière le score à la suite d’une réalisation signée Kwong Cha-Hoon (63e). À défaut d'agir, ils ont su cependant bien réagir et terminer le match en trombe.

Le coaching gagnant de Ripoll

Refusant la défaite, ils se sont rebiffés vers la fin et cela a porté ses fruits. A la 83e minute, et après une belle occasion de Savanier (78e), Randal Kolo Muani rétablissait la parité en reprenant au second poteau un service du Strasbourgeois Caci. Entré en cours de jeu à la place de Gignac, le Nantais amorçait la révolte des siens. Ensuite, ce fut au tour de Nathanael Mbuku, le Rémois, de trouver le chemin des filets. Lui aussi incorporé comme remplaçant, il a fait mouche d'une magnifique frappe flottante de 25 mètres (89e). Au caractère, et grâce à l'apport précieux du banc, la sélection tricolore a donc remporté cette rencontre amicale.

Les Bleuets n’auront plus d’autres matches de préparation à livrer. Leur prochaine sortie ça sera le 22 juillet face au Mexique à Tokyo. Ils défieront ensuite l’Afrique du Sud (25 juillet) et le Japon (28 juillet) pour le compte de leur Groupe A.