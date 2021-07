Les Bleues déroulent face au Japon

Nze Minko avait tellement manqué !



VICTOIRE !! 😃😃😃

Les #FemmesDeTalent ont fait preuve d'un grand sérieux sur ce match et s'imposent très largement face aux Japonaises !

Bravo les filles 💪 🇫🇷 #FRAJAP #EspritHandball pic.twitter.com/K0IppdaYoO

— Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) July 19, 2021

Incapable de battre la Norvège en début de mois à Bayonne lors d'une double confrontation qui avait vu les Françaises prendre d'abord l'eau face aux Norvégiennes puis les accrocher,pour les Jeux Olympiques de Tokyo et le premier depuis qu'Olivier Krumbholz et ses joueuses ont posé le pied au Japon. A six jours de leurs débuts dans le tournoi olympique, dimanche prochain contre la Hongrie, les Bleues, avec Estelle Nze Minko, Méline Nocandy et Alexandra Lacrabère, toutes trois absentes sur blessure face à la Norvège, mais sans Océane Sercien-Ugolin, toujours sur le flanc, se sont offert une promenade de santé sur le parquet du Yoyogi Stadium face à des Japonaises déjà nettement distancées à la pause (18-11) et qui se sont complètement écroulées en seconde mi-temps, avec à l'arrivée cette victoire par 21 buts d'écart des coéquipières de Cléopatre Darleux, auteur du dernier but dans une cage adverse désertée.Jamais inquiétées, les médaillées d'argent des Jeux de Rio ont pu de surcroît compter sur le nombre impressionnant (21) de ballons rendus directement par leurs adversaires pour mener tranquillement les débats.Lacrabère (aucun but) un peu moins, mais elle aura assurément son rôle à jouer dès dimanche prochain. En espérant que Laura Flippes, mal retombée après un tir en extension et touchée au coccyx, pourra répondre présente. Car les Bleues auront besoin de toutes leurs forces vives pour débuter la compétition du mieux qui soit.Les marqueuses françaises : Nze Minko (6 buts), Nocandy (5), Dancette (1), Coatanéa (4), Valentini (3), Pineau (2), Lassource (6), Zaadi (4), Niakaté (1), Flippes (3), Edwige (2), Foppa (3)