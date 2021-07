La revanche entre les Etats-Unis et l'Australie annulée

Nouveau contretemps pour Team USA. A l'origine, il était prévu que les Américains, battus mardi dernier à Las Vegas par les Australiens (91-83) lors de leur deuxième match de préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août), retrouvent vendredi, toujours dans le Nevada, cette équipe d'Australie qui lui avait joué un vilain tour trois jours plus tôt. La revanche entre les deux pays n'aura finalement pas lieu. Au même titre que les Etats-Unis devront attendre avant d'éventuellement laver l'affront de cette défaite de mardi dernier. Le match a en effet été annulé, officiellement du « fait des protocoles sanitaires et de sécurité », pour reprendre les termes employés par la Fédération américaine de basket dans son communiqué. Plus exactement, c'est bien évidemment le placement à l'isolement de Bradley Beal, contraint de déclarer forfait après avoir testé positif au Covid-19, et par extension de l'un de ses coéquipiers au sein de Team USA Jerami Grant, "par mesure de précaution" uniquement, lui, qui a obligé les instances à supprimer cet USA-Australie prévu vendredi du calendrier de préparation des deux équipes.

Le match de Team USA contre l'Espagne menacé lui aussi ?

Une rencontre qui devait constituer le quatrième test pour ces Américains battus lors de leurs deux premiers matchs (contre le Nigeria et l'Australie) mais qui avaient su relever la tête ensuite face à l'Argentine. Kevin Durant et les siens devraient donc décoller pour le Japon avec un seul et unique dernier match dans les jambes : dimanche contre l'Espagne à Las Vegas. A moins que le Covid-19 ne frappe plus lourdement encore Team USA et que cette ultime galop d'essai pour les Américains ne passe à la trappe lui aussi. Reviennent en effet les images de l'entraîneur de l'équipe Gregg Popovich aux côtés de Beal en conférence d'après-match mercredi dernier, le tout sans masque ni distanciation physique. Mais d'autres partenaires du deuxième meilleur marqueur de NBA cette saison avec Washington pourraient également rejaillir comme victimes collatérales d'un contexte sanitaire pas tendre avec les Américains alors que se profile leur premier match du tournoi olympique, le 25 juillet prochain contre l'équipe de France.