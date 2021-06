Kylian Mbappé n'ira pas aux JO

S’il espérait pouvoir enchainer avec les Jeux Olympiques après sa participation à l’Championnats d'Europe avec les Bleus, Kylian Mbappé va devoir revoir ses plans. L’attaquant français s’est vu signifier ce mardi qu’il était inenvisageable qu’il prenne la direction du Japon au vu de la proximité entre les deux compétitions.

Une bonne nouvelle pour le PSG

C’est Noël Le Graët, le patron de la fédération française, qui a mis fin aux espoirs de la star tricolore. Au micro de RTL, il a déclaré : « Les JO pour Mbappé ? Non, il rêve. Cela va être compliqué. Entre le Championnats d'Europe où on espère aller assez loin et l'écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd'hui utopique. »

La sortie de La Graët a de quoi frustrer Mbappé, même si ce dernier ne se faisait pas trop d’illusions quant à ses chances d’intégrer la sélection de Sylvain Ripoll. En revanche, la nouvelle a de quoi réjouir le PSG. Le club francilien va pouvoir compter sur son protégé pour la préparation d’avant-saison et aussi les premiers matches de la Ligue 1.