Trois grands noms du tennis en moins lors du tournoi olympique de Tokyo ! A un peu plus d’une semaine du coup d’envoi de la compétition, David Goffin, Bianca Andreescu et Johanna Konta ont décidé de se retirer de la liste des participants. Pour des raisons bien différentes. Le joueur belge de 30 ans (20eme mondial) s’est tordu la cheville lors de son premier tour du tournoi de Halle contre Corentin Moutet il y a un mois, et n’est toujours pas remis.

« David souffre d'un micro-arrachement osseux et d'une fissure à la cheville, a expliqué son agent Martin Roux à l’agence Belga. Il n'a pas encore repris l'entraînement avec raquette. L'objectif est de reprendre la compétition à Cincinnati (15-21 août) puis à l'US Open (30 août-12 septembre), avec possibilité de jouer l'Open du Canada (à Toronto, 9-15 août) si la blessure évolue bien. » Déjà contraint de manquer Wimbledon, le Belge manque un autre événement qui lui tient à cœur. Il devait disputer à Tokyo ses troisièmes Jeux Olympiques, après avoir été éliminé au premier tour à Londres en 2012 et en huitièmes de finale à Rio en 2016.

Rendez-vous à Paris pour Andreescu ?

Quant à Bianca Andreescu (21 ans, 5eme), elle a invoqué les conditions sanitaires. « J’ai pris la difficile décision de ne pas jouer les Jeux Olympiques, écrit la gagnante de l’US Open 2019 sur son compte Instagram. J’ai rêvé de représenter le Canada aux Jeux Olympiques depuis que je suis petite, mais avec tous les challenges auxquels nous devons faire face avec cette pandémie, je sais, du fond de mon cœur, que c’est la bonne décision à prendre. J’ai hâte de représenter le Canada en Fed Cup et aux JO de Paris. »

A seulement 21 ans, la native de Mississauga a en effet le temps de disputer d’autres tournois olympiques. C'est également la pandémie de Covid-19 qui a contraint Johanna Konta à renoncer aux Jeux. La Britannique, qui n'avait déjà pas pu disputer Wimbledon, est positive au coronavirus. « Je n'ai pas été en mesure de m'entraîner pendant les deux dernières semaines et demie et je ne peux donc pas demander à mon corps d'être prêt à temps pour les Jeux Olympiques. C'est un crève-coeur, d'autant qu'avoir fait partie de l'équipe britannique à Rio en 2016 est un de mes souvenirs les plus chers », a confié mardi la 31eme mondiale. Goffin, Konta et Andreescu rejoignent sur la longue liste des forfaits Rafael Nadal, Dominic Thiem, Denis Shapovalov, Simona Halep ou encore Sofia Kenin. Le n°1 mondial Novak Djokovic, refroidi par l’annonce du huis clos total pendant les JO, a quant à lui déclaré dimanche que sa présence à Tokyo était « du 50-50 ».