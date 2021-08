🥋❌ L’aventure olympique prend fin pour Leïla Heurtault, battue pour la troisième fois de suite dans sa poule des -61 kg !



👉 La 🇨🇳 Yin Xiaoyan précipite son élimination alors qu’il lui reste un combat à disputer #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/PfdHH6xZbm pic.twitter.com/EQjxVxee9o

— francetvsport (@francetvsport) August 6, 2021

Heurtault battue par la n°2 mondiale

Après le magnifique titre olympique décroché jeudi par Steven Da Costa, l'équipe de France de karaté espérait bien remporter une deuxième médaille ce vendredi, alors que ce sport fait sa première, et dernière, apparition aux Jeux Olympiques. Médaillée de bronze des Mondiaux 2021 dans la catégorie des -61kg, Leïla Heurtault rêvait de faire au moins aussi bien au Nippon Budokan de Tokyo, mais cela n'a pas du tout été le cas. Dix concurrentes étaient en lice, au sein de deux groupes de cinq dont les deux premières se qualifiaient pour les demi-finales, s'assurant au minimum d'une médaille de bronze. Et la compétition a très mal débuté pour la native de Chartres, âgée de 26 ans.Le combat n'est même pas allé à son terme (l'arbitre l'a arrêté 33 secondes avant la fin) car il y avait huit points d'écart.Leïla Heurtault, peut-être pétrifiée par l'enjeu, devait absolument se reprendre lors de son deuxième combat, contre la Japonaise Mayumi Someya, n°12 mondiale et médaillée de bronze aux championnats du monde 2014. Mais elle s'est de nouveau inclinée, sur le score de 6-3, avec six yukos contre trois.Opposée à la Chinoise Xiaoyan Yin, n°2 mondiale et vice-championne du monde 2018, la Française s'est inclinée sur le plus petit des scores, 1-0. Un yuko qui entérine son élimination de la course aux demi-finales. Heurtault aura un dernier combat à disputer pour du beurre, contre la Turque Merve Coban (n°3 mondiale et médaillée de bronze européenne 2018), avec l'ambition de décrocher sa première victoire, histoire que sa première participation olympique ne vire pas au cauchemar...