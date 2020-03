JO : Une nouveauté pour la cérémonie d'ouverture

Les pays auront désormais l'occasion d'avoir deux porte-drapeaux, à partir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est ce mercredi à Lausanne que la commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a pris cette décision. Une femme et un homme devront se partager l'étendard derrière lequel les différentes délégations défileront. Aucune obligation pour les nations

Le CIO a quand même tenu à préciser que cette nouveauté constituait une proposition, et non pas une obligation. C'est donc aux nations de choisir si elles souhaitent ou non avoir deux porte-drapeaux lors du défilé. Du côté du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), on se réjouit de cette initiative, à l'image de son président, Dennis Masseglia. "Je trouve que c'est une formidable opportunité. Pour nous qui avons fait une procédure dans laquelle on a demandé à chaque fédération de désigner un homme et une femme comme ambassadeurs, ça nous permet tout à fait d'avoir une désignation conjointe", a déclaré l'ancien champion d'aviron à RMC.