Rendez-vous est pris pour les Bleus qui débuteront les Jeux Olympiques par un choc face à @usabasketball le 25 juillet 👊

Les Bleues, elles, affronteront le pays-hôte @JAPANBASKETBALL le 27 juillet 👌#TeamFranceBasket #EDFBasket #Tokyo2020 https://t.co/VJn9q4RixP



— Equipes de France de Basket ⛹️‍♂️⛹️‍♀️ (@FRABasketball) March 1, 2021

Il faudra mettre son réveil le 2 août...

Dimanche 25 juillet à 13h00 et lundi 2 août à 5h40. Tels sont les horaires (en heure française) respectifs des matchs France - Etats-Unis des tournois masculin et féminin de basket lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo. La Fédération internationale de basket a dévoilé les calendriers complets ce lundi, etUne équipe que les Bleus avaient battue en quarts de finale de la Coupe du Monde 2019 mais qui n’aura, a priori, rien à voir à Tokyo, avec la présence annoncée de toutes les superstars NBA. Même si, rappelons-le, s’il y a un Match 7 des Finales NBA, il se déroulera trois jours avant, le 22 juillet. L’équipe de France affrontera ensuite l’équipe victorieuse du TQO de Victoria (Grèce, Chine, Canada, Uruguay, République tchèque ou Turquie) le mercredi 28 juillet à 13h00 puis l’Iran le samedi 31 juillet à 2h00. Les deux premiers des trois groupes, plus les deux meilleurs troisièmes, seront qualifiés pour les quarts de finale, qui auront lieu le 3 août. Les demi-finales se dérouleront le 5 et la petite finale et la finale le 7, à la veille de cérémonie de clôture. On saura alors qui succède aux Etats-Unis, à la Serbie et à l’Espagne, les trois équipes médaillées des JO de Rio en 2016.Du côté des femmes, la France débutera son tournoi olympique le mardi 27 juillet face au pays organisateur, le Japon, à 2h00.Comme pour les hommes, les deux premiers des trois groupes, plus les deux meilleurs troisièmes, seront qualifiés pour les quarts de finale, qui se dérouleront le mercredi 4. Les demi-finales auront lieu le vendredi 6, la petite finale le samedi 7 et la finale le dimanche 8. En 2016, les Américaines avaient été sacrées championnes olympiques, devant l’Espagne et la Serbie. Vivement l'été !