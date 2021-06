JO : Mbaye forfait, qui pour le remplacer ?

La surprise Moerman ?

La liste des sélectionnés

Quatre réservistes

Voilà une absence dont Vincent Collet se serait bien passé.(31 ans, 2,06 m). L'ailier-fort français qui évoluait cette saison au club turc du Pinar Karsiyaka et devenu un pilier des Bleus depuis l'aventure de la Coupe du Monde en Chine 2019 qui avait vu les Français et Mbaye décrocher la médaille de bronze ne sera pas du voyage au Japon cette fois, a fait savoir lundi l'encadrement de la sélection. Retenu par Vincent Collet parmi ces douze joueurs convoqués pour les Jeux,En raison d'un problème médical révélé par ces tests passés récemment à l'Insep,A en croire L'Equipe,pour pallier à la tuile Mbaye. Toutefois,A moins que Moerman déjoue tous les pronostics en sortant de sa retraite. Le joueur de l'Efes Istanbul, sacré champion d'Europe avec le club turc cette saison, avait mis un terme à sa carrière internationale pour ne pas avoir été sélectionné par Collet cet été.Meneurs : Andrew Albicy (Gran Canaria), Thomas Heurtel (Asvel), Frank Ntilikina (New York Knicks)Arrières : Nando de Colo (Fenerbahce), Evan Fournier (Boston Celtics)Ailiers : Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Timothé Luwawu-Cabarrot (Brooklyn Nets)Ailiers forts : Guerschon Yabusele (Asvel)Pivots : Mustapha Fall (Asvel), Rudy Gobert (Utah Jazz), Vincent Poirier (Real Madrid)Arrière : Isaïa Cordinier (Nanterre)Ailier : Axel Toupane (Milwaukee)Ailier fort : William Howard (ASVEL)Pivot : Mathias Lessort (Monaco)