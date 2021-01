JO de Tokyo : L'état d'urgence instauré au Japon, inquiétude pour les JO ?

Covid-19. Au Japon, Tokyo demande au gouvernement de déclarer un nouvel état d'urgence https://t.co/30eZSmnsyx

Une situation préoccupante et pleine de conséquences

Le report comme seule solution ?

Initialement, les JO de Tokyo devaient se dérouler en 2020. Puis la pandémie du coronavirus est venue tout chambouler et tous les évènements sportifs, dont les JO ou encore l'Euro de football, ont été décalés à 2021 dans l'espoir d'une situation meilleure d'ici-là. Et malheureusement ce n'est pas vraiment le cas. Si le Japon n'était pas le pays le plus touché jusqu'à présent, de nombreux nouveaux cas sont apparus, de quoi inquiéter le gouvernement japonais.Si le gouvernement de Yoshihide Suga décide de déclarer l'état d'urgence dans la région du grand Tokyo, plusieurs conséquences seront à déplorer sur le monde du sport et sur le maintien des JO. Dans un premier temps, l'organisation des Jeux sera plus que touchée et même ralentie. Il est difficile d'organiser un événement majeur tel que les JO avec un protocole sanitaire aussi strict que celui qui est prévu par le Japon puisque les organisateurs rencontreront de grandes difficultés à se réunir.En effet, la dernière fois que l'état d'urgence avait été déclaré au Japon, le Centre national d'entraînement de Tokyo, principal lieu d'exercice pour les athlètes, avait été contraint de fermer. De plus, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore décroché leur ticket pour les JO. Seuls 117 sportifs japonais, sur environ 600 athlètes de la délégation olympique japonaise, sont qualifiés.Pour le Premier ministre japonais il est clair et net que les JO ne seront pas reportés une deuxième fois. Pour lui, la tenue de ces derniers sera "une preuve que l’humanité a vaincu le virus". Pourtant, le maintien des Jeux en pleine pandémie représente également un danger pour le pays.Il sera alors difficile d'appliquer les gestes barrières et autres mesures sanitaires. Et au contraire, si aucun spectateur n'est autorisé, l’événement va perdre de son charme et de son ambiance. Et ce n'est pas le but. Un deuxième report représente également un coût. Le Japon a déjà déboursé 13 milliards de dollars pour l'organisation des JO, auxquels se sont ajoutés 3 milliards de dollars liés au premier report de l’événement. Pour l'instant, rien n'a été annoncé concernant les JO mais l'état d'urgence devrait rapidement être instauré.