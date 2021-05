JO de Tokyo : Le vice-président du CIO affiche sa confiance

Les Jeux Olympiques auront-ils bien lieu cet été à Tokyo ? Alors que le Japon continue de faire face au coronavirus avec l’état d’urgence qui a été prolongé jusqu’au 31 mai prochain dans certaines régions du pays dont sa capitale et que de récents sondages confirment la défiance grandissante de la population vis-à-vis de la tenue de l’événement, John Coates s’est voulu rassurant. Alors que l’AFP a récemment pu s’entretenir avec le vice-président du Comité International Olympique (CIO) en déplacement à Sydney, ce dernier a répondu de manière laconique à la question concernant l’existence potentielle d’un scenario dont la finalité sera l’annulation pure et simple des Jeux Olympiques de Tokyo. « Non, il n’y en a pas », a confirmé le responsable australien. Rappelant les récents échanges entre le Premier Ministre japonais Yoshihide Suga et le Président des Etats-Unis Joe Biden, John Coates a affiché sa confiance.

Coates : « Ça va de l’avant »

Concernant la certitude quant à l’organisation des JO 2021, John Coates a confirmé que « le Premier Ministre du Japon l’a dit au Président des Etats-Unis il y a deux ou trois semaines et continue de le dire au CIO ». « Nous travaillons avec lui sur toutes les mesures de sécurité, ça va de l’avant », a ajouté le vice-président de l’instance basée à Lausanne. Dans la foulée de la récente déclaration de l’Organisation Mondiale de la Santé, qui affirme avoir toute confiance en le CIO, les autorités japonaises et la ville de Tokyo pour gérer au mieux la pandémie de coronavirus, John Coates a expliqué que le CIO a « passé la première moitié de l’année dernière à identifier tous les pires scenarii » puis avoir « passé les six mois suivants à identifier les mesures pour parer » aux conséquences de la crise sanitaire. « Nous avons déployé une incroyable quantité de travail pour des procédures en mesure d’assurer la sécurité des athlètes qui maintenant sont renforcées par l’accès à des vaccins », a confirmé le vice-président du CIO, faisant référence au récent accord avec les laboratoires Pfizer et BioNTech mettant à la disposition des athlètes des doses de leur vaccin contre le coronavirus.