JO de Tokyo : Harden aux JO, pas Curry ni Mitchell

Dans un mois et quatre jours, l’équipe masculine des Etats-Unis de basket défiera l’équipe de France pour son premier match du tournoi olympique de Tokyo. Si on connait déjà la liste des joueurs français retenus pour ces JO, celle de Team USA n’a pas encore été dévoilée officiellement, mais les joueurs annoncent tour à tour aux « insiders » leur volonté, ou pas, de disputer les Jeux Olympiques. Ce lundi, Shams Charania, de The Athletic, a ainsi révélé que James Harden serait à Tokyo, mais pas Stephen Curry ni Donovan Mitchell. Déjà présent en 2012 à Londres lorsque les Etats-Unis avaient été sacrés champions olympiques, le "barbu" des Brooklyn Nets, qui fêtera ses 32 ans fin août, espère bien réussir le doublé.

Cette saison, qu'il a commencée à Houston et finie à Brooklyn, Harden a disputé 45 matchs, pour une moyenne de 24,6 points en saison régulière et 20,2 en play-offs. Mais une blessure à la cuisse l'a privé de nombreux matchs de saison régulière, et de trois matchs de play-offs, où il est revenu sur une jambe pour les trois derniers matchs contre Milwaukee. A ce jour, James Harden rejoint au sein de la sélection (même si elle n'a pas encore été officialisée) Damian Lillard (Portland), Draymond Green (Golden State), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston), Devin Booker (Phoenix), Kevin Durant (Brooklyn) et Bam Adebayo (Miami). Autant dire la meilleure équipe du monde sur le papier.



Pas de premiers JO pour Curry et Mitchell



En revanche, Stephen Curry (33 ans), qui a été sacré champion du monde avec Team USA en 2010 et 2014 mais jamais champion olympique, a choisi de ne pas participer au tournoi olympique. Le meneur de Golden State, esseulé chez les Warriors cette saison suite à la grave blessure de Klay Thompson, a joué 63 matchs pour 32 points en 34 minutes de moyenne. Mais il n'est pas parvenu à qualifier son équipe pour les play-offs, pour la deuxième année de suite, et souhaite peut-être se réserver pour la saison prochaine. Donovan Mitchell (24 ans), la star de Utah, n'a jamais disputé les Jeux Olympiques non plus et ne sera pas du voyage cet été au Japon. Le meneur (ou arrière), qui reste sur une saison à 26,4 points de moyenne en saison régulière et 32,3 en play-offs, souhaite profiter de cet été pour soigner sa cheville.