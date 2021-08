JO de Tokyo - Football (F) : Le Canada champion olympique après une séance de tirs au but irrespirable

Le Canada transformé en seconde période



🥇 Christine Sinclair and Canada win #OlympicFootball gold!

💫 Jessie Fleming is their saviour in normal time. Stephanie Labbe is their shootout superheroine 🦸‍♀️#Olympics | #Tokyo2020 pic.twitter.com/9J5qgoiEaq



— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 6, 2021

Une séance irrespirable

Pourtant, ce sont bien les Suédoises qui ont mis la pression dès le début du match avec un pressing haut, les Scandinaves ont tout de suite cherché à étouffer leur adversaire, à l'image de cette frappe de Rolfö qui déclenche à mi-hauteur et oblige la gardienne canadienne Stephanie Labbé à effectuer sa première parade du match (16e).Les Blågult vont continuer à solliciter la gardienne adverse avec cette tête de Jakobsson qui la pousse à sortir une claquette au-dessus de sa transversale (29e). Mais la sanction est finalement arrivée pour les Nord-Américaines, avec la perte de balle de Rebecca Quinn au milieu de terrain à la suite d'un bon pressing de Caroline Seger, qui récupère et transmet directement à Asllani qui, sur le côté droit, sert d'un centre rasant Stina Blackstenius au premier poteau.Au retour des vestiaires, les Canadiennes vont complètement changer de mentalité, avec deux changements effectués par la coach Beverly Priestman. Elles vont se montrer plus offensives et même provoquer un penalty par l'intermédiaire de Christine Sinclair, fauchée dans la surface par la défenseuse suédoise Amanda Ilestedt. Pas convaincue, l'arbitre russe Anastasia Pustovoitova va consulter la VAR pour finalement accorder ce penalty.Un but qui va totalement métamorphoser les Canadiennes, qui vont avoir deux occasions coup sur coup dans la foulée du but, avec la frappe de Lawrence repoussée par Lindahl dans les pieds de Rose, qui déclenche dans le but vide. Mais c'est sauvé par la défense suédoise sur la ligne. Puis Jessie Fleming loupe de peu le doublé en tirant juste au-dessus (70e). Malmenés, les Scandinaves vont se reprendre grâce à des changements et par l'intermédiaire de Kosovare Asllani, toujours dans les bons coups et qui centre dans la surface en retrait pour Rolfö, qui reprend le ballon mais rase de peu le poteau de Lindahl (78e).Les deux équipes, qui n'ont pas su se départager à l'issue du temps réglementaire, ont filé en prolongation. Les deux sélections vont se distinguer un peu plus lors de la seconde prolongation, avec Hurtig qui place une tête tout proche du second poteau, puis Huitema qui lui répond quelques secondes plus tard mais manque le cadre aussi. Score nul à l'issue des prolongations, les deux équipes se sont donc départagées à l'issue des tirs au but où les gardiennes ont pu s'illustrer, avec pas moins de deux arrêts de Labbé ainsi que de Lindahl.