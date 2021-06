JO de Tokyo : De nouvelles règles sanitaires draconiennes

Des mesures pour attirer un public hostile

Les spectateurs japonais qui auront la chance d'assister aux Jeux Olympiques d'été qui se dérouleront à Tokyo devront respecter quelques règles assez contraignantes pour pouvoir observer les performances des athlètes dans les tribunes. En effet, après avoir interdit aux spectateurs étrangers d'assister aux JO,La nouvelle présidente du comité d'organisation, Seiko Hashimoto, a eu des mots forts et a annoncé la couleur en déclarant que "l'ambiance festive des Jeux devra être supprimée". Alors que les spectateurs commencent à revenir dans les stades et les salles un peu partout dans le monde,Pour assister à un événement des JO, les fans devront se faire prendre la température à l'entrée du complexe sportif, et devra être inférieure à 37,5°c pour avoir le droit d'entrée. Une fois à l'intérieur, les spectateurs pourront applaudir mais ne pas acclamer les sportifs ni entrer en contact direct avec d'autres spectateurs. Enfin, il sera interdit de demander un autographe ainsi que d'exprimer son soutien verbal ou de se livrer àune quelconque forme d'acclamation susceptible de créer un attroupement".Contrairement aux supporters européens qui sont libres de consommation,Ces mesures ont été prises afin que les spectateurs japonais puissent venir assister aux JO en toute confiance malgré la crise sanitaire, car beaucoup d'entre eux sont actuellement très méfiants voire hostiles vis-à-vis de la teneur de l’événement. Mardi, 43 décès et 1143 cas de coronavirus ont été recensés dans le pays, et 8,2% de la population est entièrement vaccinée. En ce qui concerne les athlètes, ils subiront des tests anti-covid quotidiennement et seront à l'écart des spectateurs pour le bon déroulement des compétitions.