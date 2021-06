JO de Tokyo : Booker et Beal candidatent pour représenter les États-Unis

Grands favoris pour aller glaner une 16eme médaille d’or olympique cet été à Tokyo, les Etats-Unis n’ont pas encore dévoilé leur équipe. Toutefois, quelques indications peuvent dessiner ses contours à 34 jours de l’ouverture des JO. Après les appels du pied de Damian Lillard, Draymond Green et Jayson Tatum pour intégrer le Team USA dans lequel douze places sont à prendre, deux autres stars de la NBA pourraient représenter le pays au Japon. Selon ESPN, Devin Booker est le premier d’entre eux tandis que The Athletic met en avant le nom de Bradley Beal. En cas de présence du premier cité, celui-ci pourrait avoir un temps de récupération très limité puisque sa franchise, les Phoenix Suns, s’apprête à disputer la finale de la conférence Ouest contre les Los Angeles Clippers. Ainsi, une qualification pour les NBA Finals n’est pas à exclure. Dans ce cas de figure, Booker pourrait terminer sa saison le 22 juillet, soit trois jours avant l’entrée en matière des Etats-Unis à Tokyo face à la France.

Gregg Popovich sera gâté

L’arrière de 24 ans pourrait faire ses premières apparitions avec le maillot de la sélection sur le dos tout comme Bradley Beal, qui n’a jamais représenté le Team USA chez les seniors. En revanche, il a été sacré champion du monde U17 en 2010, compétition dans laquelle il a été désigné MVP. Deuxième meilleur marqueur de la saison régulière de NBA avec une moyenne de 31,3 points par match, « Big Panda » a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et la Coupe du Monde en Chine en 2019. Pour ce dernier événement, la sélection de Gregg Popovich a enregistré une cascade de forfaits. Elle avait subi la loi de l’équipe de France en quarts de finale et compte bien remettre les pendules à l’heure cet été au Japon avec un effectif XXL dans lequel les All-Stars ne manqueront pas. Après avoir affronté les Bleus (25 juillet) en poule, le Team USA croisera le fer avec l’Iran trois jours plus tard et le vainqueur du TQO de Victoria le 31 juillet.