JO de Tokyo : Bardet renonce aussi !

Après Alaphilippe, Bardet ! Le mois dernier, Julian Alaphilippe avait annoncé qu'il ne disputerait pas les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Il ne sera pas la seule locomotive du cyclisme français absente au Japon. Ce lundi, L'Equipe confirme en effet que ce qui n'était encore qu'un bruit de couloir en fin de semaine dernière est désormais officiel. A savoir que Romain Bardet (30 ans) ne sera pas de la partie lui non plus lors des prochains JO. Quelques jours après avoir terminé 7eme du Giro alors qu'il figurait encore sur le podium avant l'ultime étape, disputée sous la forme d'un contre-la-montre individuel, le Brivadois assure qu'il a bien réfléchi à la question, et qu'étant donné la fin de saison qui l'attend sous ses nouvelles couleurs de l'équipe DSM, il est mieux pour lui de ne pas faire le voyage à Tokyo, où il sait qu'il ne pourrait de toute façon pas défendre ses chances du mieux possible sur cette course en ligne que l'équipe de France abordera donc sans deux de ses chefs de file. Le sélectionneur des Bleus Thomas Voeckler partage d'ailleurs son sentiment, à en croire Bardet.

Bardet : « Ce n'était pas possible d'avoir un pic de forme à Tokyo »

« Après une discussion à trois avec l'équipe, Thomas et moi-même, on a décidé que je ne participerai pas aux Jeux Olympiques cette année. On a de gros objectifs avec DSM qui nous attendent en fin de saison et ce n'était pas possible d'avoir un pic de forme à Tokyo avec ce programme-là », a avoué l'ancien leader de l'équipe AG2R-La Mondiale auprès de nos confrères. Un choix qui a tout d'un petit coup de théâtre, sachant qu'à l'origine le 2eme du tour de France 2016 et 3eme l'année suivante avait précisément décidé de ne pas disputer la Grande Boucle cette année pour pouvoir être prêt pour Tokyo, dont il faisait initialement le « le point d'orgue » de sa saison. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, Bardet a joué les premiers rôles sur les routes italiennes, et ce n'est pas autour des Jeux mais de la Vuelta que tournera finalement la suite de sa saison. DSM attend ainsi beaucoup de l'Auvergnat en Espagne, où l'ancien protégé de Vincent Lavenu sera le leader de la formation allemande où il a posé ses valises l'hiver dernier. Une promotion qui l'a incité à zapper Tokyo.