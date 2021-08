JO de Tokyo - Athlétisme (Décathlon) : Mayer grignote son retard

Saut à la perche : Mayer revient fort !

Lancer de disque : Mayer grignote encore son retard

👊 Place à la deuxième journée du décathlon !

🇫🇷 Kevin Mayer remporte sa série du 110 m haies en 13''90 (+0.1) !



🇨🇦 Damian Warner continue son impressionnant parcours en réalisant le meilleur temps de l'épreuve en 13''46 (-1.0) !#Tokyo2020 #Athleticspic.twitter.com/kU9kGAX7pN



— FFA (@FFAthletisme) August 5, 2021

110m haies : Mayer gagne sa série et une place au général

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO - ATHLETISME / DECATHLON

Classement après 5 épreuves (sur 10) - Mercredi 4 août 2021

Kevin Mayer (FRA)

7026

En franchissant une barre à 5.20 mètres, Kevin Mayer a réalisé la 3eme meilleure performance du saut à la perche.. Le détenteur du record du monde du décathlon a fait mieux que les trois athlètes devant lui au classement et réduit encore un peu plus l'écart le séparant du podium. Seulement 46 points le séparent désormais du Canadien Pierce Lepage, 3eme au général. L'Australien Ashley Moloney, 2eme, compte quant à lui 140 unités d'avance.A peine le 110m haies achevé, les décathloniens se sont dirigés vers le concours du lancer de disque ce jeudi. En 4eme position au classement général, Kevin Mayer a entamé son opération "remontada" pour revenir sur Pierce Lepage et se hisser sur le podium. Avec un lancer à 48.08 mètres lui accordant 830 points, le champion tricolore a réduit l'écart avec. Même le 2eme du général, Ashley Moloney, a cédé du terrain à Kevin Mayer avec 202 points désormais entre les deux athlètes. En revanche, Damian Warner demeure intouchable en tête. Il a jeté son disque plus loin que le Français et ses performances le maintiennent sur des bases de record du monde.Engagé dans la première série du 110m haies ce jeudi matin, Kevin Mayer s'est imposé en 13.90 secondes. Ce chronomètre lui octroie 987 points. Un résultat encourageant au moment d'aborder la seconde et ultime journée du décathlon de ces Jeux Olympiques avec un total de 5327 points. Le Français grimpe d'une position au classement, délaissant le 5eme rang et chatouillant le podium. Le Canadien Pierce Lepage comptabilise 127 unités d'avance. En tête du général, l'autre Canadien,. Il accentue son avance sur son dauphin, l'Australien Ashley Moloney. Place désormais au lancer de poids au stade olympique de Tokyo pour la suite du concours.Ashley Moloney (AUS) 7269Pierce Lepage (CAN) 71757129Garrett Scantling (USA)Zachery Ziemek (USA) 7000Ilya Shkurenyov (RUS) 6946Lindon Victor (GRN) 6908Jorge Urena (ESP) 6888Pawel Wiesiolek (POL) 6820