JO de Tokyo : Arrivée sur place anticipée pour Thomas Bach

Malgré tout, le Comité International Olympique (CIO) ne veut pas faire l’impasse sur les JO de Tokyo. Alors que la défiance est toujours plus importante au Japon, avec la population majoritairement opposée à la tenue de l’événement et de multiples avertissements quant à une potentielle aggravation de la situation sanitaire dans le pays, la cérémonie d’ouverture reste prévue le 23 juillet prochain. Thomas Bach, président du CIO, compte même être présent sur place dans la dernière ligne droite. En effet, à la suite du report d’une visite prévue les 17 et 18 mai prochains, le patron du mouvement olympique a fait savoir qu’il compte arriver à Tokyo dès le 12 juillet prochain, soit un peu moins de deux semaines avant le lancement des Jeux Olympiques afin de prendre part aux « opérations de coordination » qui auront lieu dans la dernière ligne droite menant à l’événement. Mais le principal objectif des dirigeants du Comité International Olympique sera de rassurer une population opposée à plus de 70% à la tenue des JO dans le contexte sanitaire actuel.

Coates promet des Jeux « sûrs et sécurisés »

En effet, en plus d’une vaccination qui peine à démarrer, le Japon fait face à une quatrième vague de contamination par le coronavirus. Mettant en avant les mesures déjà prises sur le plan de la sécurité sanitaire, avec l’absence de spectateurs étrangers, un large programme de tests pour les participants et l’instauration d’une bulle sanitaire, le vice-président du CIO John Coates a confié dans une lettre transmise à toutes les parties prenantes dans l’organisation des JO que l’institution basée à Lausanne compte tout faire pour que les Jeux Olympiques soient « sûrs et sécurisés ». Ce dernier arrivera à Tokyo dès le 15 juin pour superviser les derniers préparatifs. Une sécurité sanitaire qui pourrait être amplifiée par une réduction drastique des participants étranges aux JO de Tokyo. En effet, selon la presse locale, seuls 94 000 sportifs, encadrants, représentants officiels et membres des médias seraient attendus dans l’archipel pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, contre un chiffre de 200 000 personnes initialement attendu.