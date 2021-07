JO de Tokyo : Agbegnenou et Aït-Saïd porte-drapeaux de la France

🔹 Clarisse Agbegnenou & Samir Aït Saïd

🔹 Sandrine Martinet & Stéphane Houdet

4 porte-drapeaux, 2 olympiques, 2 paralympiques, une seule et même Equipe de France en route vers #Tokyo2020 🇫🇷#UneSeuleEquipe pic.twitter.com/7aWVoRDYBw

— Equipe France (@EquipeFRA) July 5, 2021

378 Français pour une quarantaine de médailles

A 18 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, on connait enfin le nom de ceux qui porteront le drapeau français lors du défilé des athlètes le 23 juillet dans la capitale japonaise. Pour la première fois, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a souhaité qu’un homme et une femme soient désignés porte-drapeaux, et la judokate Clarisse Agbegennou et le gymnaste Samir Ait-Saïd sont les heureux élus ! Ils ont été départagés par des "ambassadeurs" de chaque fédération via un système de points.A Tokyo, tout autre résultat qu’une victoire en finale serait une déception pour la native de Rennes. A 31 ans, Samir Aït-Saïd ne visera pas forcément une médaille au Japon, mais sa présence est déjà une victoire pour le natif de Champigny-sur-Marne, spécialiste des anneaux, qui s’était cassé la jambe gauche lors de son épreuve de saut de cheval à Rio. Les images, terribles, avaient suscité beaucoup d’émotions, et son retour à la compétition treize mois plus tard avait ravi tout le monde. Il est d’ailleurs parvenu à décrocher une médaille de bronze aux anneaux aux Mondiaux 2019 à Stuttgart.Florent Manaudou (natation), Renaud Lavillenie (athlétisme) et Maxime Beaumont (canoë-kayak) étaient les autres sportifs à s’être portés candidats mi-avril du côté des hommes (le cavalier Astier Nicolas a dû se retirer la semaine dernière suite à la blessure de son cheval qui l’a conduit à déclarer forfait pour Tokyo), et Mélina Robert-Michon (athlétisme), Johanne Defay (surf), Sandrine Gruda (basket), Maïva Hamadouche (boxe), Kristina Mladenovic (tennis) et Charline Picon (planche à voile) du côté des femmes.En 2016 à Rio, la France avait terminé septième au classement des médailles, avec 42 breloques : 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. La nouvelle présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, signerait pour le même bilan. Sandrine Martinet (judo) et Stéphane Houdet (tennis), désignés par le public, seront quant à eux les porte-drapeaux de la délégation paralympique (24 juillet-5 septembre), compétition où la France avait terminé douzième en 2016, avec 9 médailles d'or, 5 en argent et 14 en bronze.