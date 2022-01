JO de Pékin : Les 26 ambassadeurs qui vont désigner les porte-drapeaux sont connus

Pinturault, Magnificat et Papadakis-Cizeron dans la liste

Dans 27 jours se déroulera la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, et le nom des deux porte-drapeaux de la délégation française n’a toujours pas été dévoilé. Quatre ans après Martin Fourcade à Pyeongchang, ce sont cette fois un homme et une femme qui auront l’honneur d’entrer dans le stade olympique au-devant de la délégation française. Cette année, le Comité national olympique et sportif français a décidé de mêler le grand public au processus de désignation.et pourront également, sous réserve de sélection olympique (ce qui n’est pas le cas des hockeyeurs et des spécialistes du curling, non qualifiés, par exemple), se porter candidat au porte-drapeau.Ce vendredi, le nom des 26 ambassadeurs a été révélé. Il s'agit des biathlètes Anaïs Bescond et Emilien Jacquelin, des bobeurs Carla Sénéchal et Romain Heinrich, du combiné Antoine Gérard, du spécialiste du curling Léo Tuaz, des hockeyeurs Caroline Baldin et Florian Hardy, de la lugeuse Charlotte Roche, des danseurs sur glace Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, du patineur de vitesse Mathieu Belloir, des patineurs sur piste courte Tifany Huot-Marchand et Quentin Fercoq, des sauteurs à ski Joséphine Pagnier et Mathis Contamine, des spécialistes du skeleton Agathe Bessard et Lucas Defayet, des skieurs acrobatiques Perrine Laffont et Kevin Rolland, des skieurs alpins Tessa Worley et Alexis Pinturault, des fondeurs Delphine Claudel et Maurice Magnificat et des snowboardeurs Julia Pereira De Sousa Mabileau et Merlin Surget.Avant Martin Fourcade, Carole Montillet (2002), Bruno Mingeon (2006), Vincent Defrasne (2010) et Jason Lamy-Chappuis avaient été les porte-drapeaux de la délégation française au XXIeme siècle.