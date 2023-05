JO 2024 : Pour Estanguet, la billetterie des Jeux est "un succès qui dépasse les espérances"

Présent au siège de Paris 2024, Tony Estanguet a fait le bilan des deux premières phases de vente des billets pour les Jeux Olympiques de Paris. Vivement critiqué à cause des prix relativement élevés, le patron des Jeux a tenu à justifier ces derniers. "L'accessibilité de cette billetterie. Ça a été très commenté, mais nous avons partagé de façon très transparente notre vision de l’accessibilité. Un petit volume de billets à des prix exceptionnels finance un gros volume de billets à prix très accessibles, y compris pour les épreuves les plus demandées. Avec quatre millions à moins de 50 euros et un million à moins de 24 euros, et aussi des épreuves gratuites, ainsi que la cérémonie d’ouverture, ce qui ne s’est jamais fait avant. Nous pensons que notre engagement de Jeux ouverts au plus grand nombre et accessibles est tenu".

"On est victime de notre succès"

Si Tony Estanguet dit comprendre la frustration des personnes n'ayant pas pu s'acheter un billet, l'ancien kayakiste s'est tout de même réjoui de ce "succès important". Sur les 6,8 millions de billets vendus, 5,2 millions ont été achetés par le grand public. Une forte demande qui n'a forcément pas fait les affaires de tout le monde. "Plusieurs milliers de personnes rêvaient d'acheter des places. Mais on n'a pas suffisamment de places pour satisfaire ces demandes, malgré le fait que nous ayons beaucoup de billets mis en vente. La demande est telle que quand toutes les places pour la session de Teddy Riner se vendent en moins de deux heures et que les ventes durent plusieurs semaines, forcément ceux qui rentrent sur la plateforme et ne voient plus de places sont déçus. Mais quelque part, on est victimes de notre succès. Je pense que c'est important de rappeler la réalité des chiffres de cette billetterie Paris 2024. Il y avait 50% de billets à 50 euros ou moins. Avec un très faible nombre de billets à des prix exceptionnels, mais qui permettent l'équilibre financier des Jeux olympiques".