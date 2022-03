JO 2024 : Le Hall 6 ? Gobert parle de petit manque de respect

Gobert : "Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête"

Le Hall 6 n'a pas fini de faire parler. Alors qu'à l'origine, il était prévu que les matchs de la phase de poules du tournoi de basket des Jeux Olympiques de Paris 2024 se disputent à l'Arena 2 de la Porte de la Chapelle,Une décision qui avait déjà fait sortir de ses gonds Evan Fournier, d'ailleurs immédiatement recadré par Martin Fourcade. Dimanche soir, après la victoire de son équipe chez les Knicks de... Fournier,"Pour moi, c'est une opportunité manquée. J'espère qu'ils vont prendre les bonnes décisions et faire en sorte qu'il y ait un peu de respect pour notre sport. Je ne vais pas jouer dans une salle où je me cogne la tête quand je shoote (sourire). Ça n'a pas de sens", a déploré en conférence de presse au Madison Square Garden le triple meilleur défenseur de NBA, un goût très amer dans la bouche à l'idée de"C'est un petit manque de respect pour notre sport et ce que notre équipe est en train d'accomplir ces dernières années, mais aussi pour nos fans, on a énormément de fans de basket en France. Les Jeux olympiques à la maison, c'est une fois dans une vie, dans une carrière. Donc c'est dommage de ne pas maximiser cette expérience.""On espère, il y a des conversations en cours". Mais sans trop y croire.