A J-2 de la reprise de la Coupe du Monde de biathlon, Martin Fourcade aurait pu avoir le cœur lourd et la gorge serrée de voir ses anciens collègues et rivaux reprendre les skis et la carabine en compétition. Mais le multiple champion olympique, retraité depuis mars, avoue ne pas avoir le moindre regret. Ce jeudi, il animait d’ailleurs le « forum des athlètes » en visio-conférence, en tant que président de la commission des athlètes de Paris 2024.« L’idée, c’est de travailler avec les équipes du COJO (Comité d’organisation, ndlr) au quotidien, de challenger le COJO, de le conseiller sur ce qu’attendent les athlètes. Ce sont eux aussi qui nous sollicitent, notamment sur la revue de concept (la nouvelle carte des sites) où on a eu à cœur de participer pour faire en sorte qu’elle soit le mieux comprise par les athlètes. Par exemple, le stade Jean-Bouin est supprimé au profit du Stade de France. Pour les rugbymen, c’est un vrai plus. Certes, il y a une capacité qui est augmentée, mais on passe d’une pelouse artificielle à une pelouse naturelle et c’est quelque chose qui va vraiment dans le sens des athlètes. » Alors que le handball a été délocalisé à Villeneuve d’Ascq, ce qui signifie que les handballeurs ne logeront pas au village olympique, Martin Fourcade explique avoir étalement été consulté : «Mais à partir du moment où on choisit cette voie-là, si les athlètes du hand ne sont pas forcément au village olympique et paralympique, il faut qu’ils aient par contre la possibilité de participer aux cérémonies d’ouverture et de clôture, de pouvoir être intégrés au village principal dès la fin de leur compétition. Ce sont des points qu’on a fait remonter. » Et quand c’est un septuple médaillé olympique qui parle, on l’écoute.