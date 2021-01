JO 2024 : Estanguet affirme que les Jeux se dérouleront bien aux dates prévues

Rendez-vous dans 6 mois 🗼 https://t.co/CypYjweVDn

Quid du public ?

Si le sort des JO 2021 à Tokyo est encore bien incertain, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, Tony Estanguet est formel, ceux de 2024 à Paris auront bien lieu aux dates initialement prévues et aucun report n'est donc prévu. « Les impacts pour Paris 2024 sont quand même assez limités, on a notre propre calendrier. Depuis un an, on n’a pas été impacté par le report. Nos Jeux se dérouleront bien en 2024, quoi qu’il se passe à Tokyo », a affirmé le Français, dans une interview accordée au Monde.Toujours en lien avec la pandémie actuelle, le Tricolore a été questionné sur d'autres problématiques. Notamment sur la vaccination des athlètes. S'il est favorable à celle-ci, de manière générale, l'ancien athlète « [est] partagé sur le caractère obligatoire de la vaccination ». Pour lui, tant que les participants respectent les gestes barrières et sont négatifs aux tests, ils doivent avoir le droit de participer aux JO.Au niveau du public, rien n'est encore certain. « Il est trop tôt pour travailler sur le nombre de spectateurs. La billetterie ouvre un an avant le début des Jeux, il y a encore du temps pour ajuster en 2023 le modèle de billetterie, jusqu’en 2024 si nécessaire » a affirmé Tony Estanguet, avant d'ajouter que Paris allait « observer ce qui va se passer à Tokyo ».Notamment celle d'organiser « la première édition des Jeux où des cérémonies se tiendront en dehors du stade olympique ». En effet, Estanguet souhaite organiser ces fameuses cérémonies en plein cœur de la ville, peut-être sur les quais de la Seine. Une volonté qui pose des questions de sécurité, mais qui ne l'empêche pas de « rester rêveur ».