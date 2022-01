JO 2022 : Les meilleures chances françaises de médaille

La saison de sports d’hiver bat son plein mais tous les regards sont déjà tournés vers Pékin, où se tiendront les Jeux Olympiques entre le 4 et le 20 février. Quatre ans après l’édition de PyeongChang, la France entend faire mieux que ses 15 médailles ramenées de Corée du Sud. Dans ce but, les espoirs tricolores reposent sur plusieurs athlètes cadres de leur discipline. C’est le cas en biathlon avec une équipe de France déjà très performante en ce début de saison et leader au nombre de podiums (20) de la Coupe du Monde 2021-2022. Chez les messieurs, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, respectivement premier et deuxième du classement général, brillent et peuvent compter sur Julia Simon et ses coéquipières, qui cumulent les deuxièmes places en individuel (6/9). Le biathlon a rapporté un tiers des breloques à la France il y a quatre ans.

La flèche Pinturault, l’acrobate Lafont



Le ski alpin peut également apporter beaucoup à la délégation française. Alexis Pinturault rêve de connaitre le bonheur suprême, quelques mois après avoir remporté son premier gros globe de cristal. Le skieur de Courchevel a déjà glané 3 médailles olympiques : deux de bronze sur les géant de 2014 et 2018, et une en argent sur le combiné sur les pentes sud-coréennes. Également reine de la glisse, Perrine Laffont peut conserver son titre olympique sur le ski de bosses. L’Ariégeoise est favorite pour se succéder à elle-même. Depuis 2018, elle a considérablement étoffé son palmarès en s’adjugeant ses deux premiers gros globes de cristal et en ajoutant trois petits globes de ski de bosses à celui qu’elle détenait déjà. Sans oublier son titre de championne du monde aux bosses décroché en 2021. N’oublions pas non plus Bastien Midol, leader du classement général de la Coupe du Monde de skicross. Dans l’épreuve de patinage artistique, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, vice-champions olympiques en titre et quadruples champions du monde, peuvent hisser le drapeau tricolore au plus haut.