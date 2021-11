JO 2022 - Biathlon : La sélection française dévoilée à la mi-janvier

Il faudra s'armer de patience. En effet, selon les informations de Nordic Magazine, la sélection de l'équipe de France de biathlon amenée à disputer les Jeux d'hiver 2022 de Pékin en Chine ne sera pas annoncée avant la mi-janvier, en pleine saison de Coupe du Monde 2021-22. Et plus précisément à l'issue de l'étape qui aura eu lieu, à cette époque, du côté de Ruhpolding en Allemagne, comme Stéphane Bouthiaux, le patron du biathlon français, l'a confié, auprès de Nordic Magazine : « Cette période de qualification prendre fin après la Coupe du Monde de Ruhpolding, mi-janvier. C'est donc dans la semaine suivant Ruhpolding, qu'on donnera la liste des sélectionnés. » Pour le moment, dans cette discipline spécifique, la France possède un total de six quotas, que ce soit chez les hommes, où le pays est deuxième du classement des nations, comme chez les dames, où il est troisième.

Quatre titulaires et deux remplaçants

Ce qui lui fait donc douze places olympiques, au total. C'est donc en sa qualité de membre du Top 3 que la France peut ainsi avoir ce total précis de quotas. Pour le conserver, les Bleus devront faire un bon début de saison, pendant le mois et demi qui précèdera cette fameuse annonce de la sélection. Malgré tout, cela signifie bel et bien que les places seront forcément limitées pour une équipe de France qui compte un nombre relativement important de membres. Comme pour les championnats du monde de la spécialité, il n'y aura qu'un total de quatre places disponibles, en ce qui concerne les courses individuelles. Pour également deux remplaçants. Au sein de l'équipe de France actuelle, certains ont déjà goûté aux joutes olympiques, comme Quentin Fillon-Maillet, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier, Simon Desthieux, Justine Braisaz ou bien encore Antonin Guigonnat. Pour d'autres, ce serait alors une grande première. Comme pour Julia Simon, Emilien Jacquelin, Fabien Claude ainsi que Chloé Chevalier.