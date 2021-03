JO 2021 - Handball : Le tirage au sort prévu le 1er avril prochain

Les équipes de France de handball seront bientôt fixées. Alors que les Bleues sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo depuis leur titre européen remporté à domicile en 2018, les Bleus sont récemment allés chercher leur billet lors d’un Tournoi de Qualification à Montpellier. Alors que les douze formations qui prendront part à chacun des deux tournois organisés dans la capitale japonaise sont désormais connues, la Fédération Internationale de handball (IHF) a fixé le rendez-vous pour le tirage au sort. Organisée au siège de l’IHF, à Bâle, la cérémonie aura lieu le 1er avril prochain sur les coups de 10h00. A cette occasion, les douze formations ont été réparties en six chapeaux de deux équipes, qui seront ensuite réparties dans les deux groupes de six qui s’affronteront lors de la première partie de compétition, qui débutera le 24 juillet pour le tournoi masculin et le 25 juillet pour le tournoi féminin.

Les équipes de France auront fort à faire

En ce qui concerne les Bleus, les hommes de Guillaume Gille ont été versés dans le chapeau 2 aux côtés de la Suède mais ne pourront pas éviter le Danemark, double champion du monde en titre, ou la Norvège, troisième du dernier championnat d’Europe. Les Bleues, pour leur part, ont été versées dans le chapeau 5 aux côtés de la Corée du Sud, avec les Pays-Bas, champion du monde en titre, qui seront dans le chapeau 1 avec l’Espagne, vice-championne du monde en 2019, déjà au Japon. Le pays-hôte aura un certain avantage à l’occasion de ce tirage au sort. Placé dans un chapeau 4, avec le Brésil chez les hommes et la Suède chez les femmes qui viendra conclure chacun des deux tirages au sort, le Japon pourra choisir dans quel groupe il souhaitera prendre place pour ces Tournois Olympiques de handball.



JO 2021 / HANDBALL

Composition des chapeaux du tirage au sort masculin

Chapeau 1 : Danemark, Norvège

Chapeau 2 : France, Suède

Chapeau 3 : Allemagne, Portugal

Chapeau 4 : Brésil, Japon

Chapeau 5 : Espagne, Egypte

Chapeau 6 : Argentine, Bahreïn



Composition des chapeaux du tirage au sort féminin

Chapeau 1 : Pays-Bas, Espagne

Chapeau 2 : Russie, Monténégro

Chapeau 3 : Norvège, Hongrie

Chapeau 4 : Suède, Japon

Chapeau 5 : France, Corée du Sud

Chapeau 6 : Angola, Brésil