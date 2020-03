JO 2020 : Le Canada et l’Australie menacent

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

Si le Comité international olympique (CIO) se donne un mois pour décider, ou non, de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août,, en raison de la pandémie de coronavirus. Lundi, le premier ministre japonais a assuré devant le parlement qu’il voulait toujours que l’olympiade débute fin juillet. "Mais si cela devient difficile, en pensant d’abord aux athlètes,", a ainsi déclaré Shinzo Abe.La veille,. "Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) lancent un appel d'urgence au CIO, au CIP et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d'un an. Et nous leur offrons notre soutien total et notre contribution pour traverser les complexités provoquées par un report des Jeux. Bien que nous reconnaissions les défis inhérents liés à un tel report,", peut-on lire dans leur communiqué."Dans le contexte actuel du Covid-19 et des risques qui y sont associés,en préparation pour ces Jeux, précise encore le COC. Cela irait même à l'encontre des avis de santé publique que nous demandons à tous les Canadiens de suivre.", comme l’a confirmé Ian Chesterman, le chef de mission de la délégation australienne pour Tokyo., a-t-il ainsi déclaré. Nos athlètes ont magnifiquement réagi et ont continué à s’entraîner et à se préparer avec beaucoup d’optimisme. Mais ils ont beaucoup de mal à gérer le stress et l’incertitude."