JO 2020 : Le Brésil pour la Côte d'Ivoire

Les équipes africaines auront fort à faire lors du tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo, dont le tirage au sort a été effectué dans la nuit. Dans le groupe A, en plus du pays organisateur, le Japon, l’Afrique du Sud, médaillée de bronze à la CAN U23, aura pour adversaires le Mexique et la France. Dans le groupe C, l’Egypte se mesurera à l’Espagne, à l’Argentine et à l’Australie. Enfin, la Côte d’Ivoire, médaillée d’argent à la CAN U23, affrontera le Brésil, l’Allemagne et l’Arabie Saoudite dans le groupe D.

Dans le tournoi féminin, la Zambie sera opposée au Brésil, à la Chine et aux Pays-Bas. Pour rappel, l'Afrique a remporté à deux reprises le tournoi olympique de football (1996 avec le Nigeria, 2000 avec le Cameroun) mais marque le pas depuis.