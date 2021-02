JO 2020 - Basket : Les équipes de France connaissent leurs adversaires

👇 The groups of the #Tokyo2020 Men's Olympic Basketball Tournament!#Basketball @Olympics @Tokyo2020 pic.twitter.com/Egiicj7Fw3

Les deux équipes de France de basketball sont fixées. En effet, ce mardi matin, la Fédération internationale de basketball a effectué le tirage au sort du premier tour du tournoi de basket des Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon.Le calendrier des matchs est donc moins rempli et cela évite aussi certains « calculs » pour la suite de la compétition.Du côté des hommes, les protégés de Vincent Collet sont tombés dans le groupe A et vont ainsi devoir affronter l'Iran mais également et surtout les États-Unis ! Ces derniers essayeront peut-être de prendre leur revanche. Rappelez-vous, la France les avait éliminés lors des quarts de finale de la dernière Coupe du Monde, en 2019.À savoir la Grèce, la Chine, le Canada, l'Uruguay, la République tchèque ou bien encore la Turquie. Ce TQO, comme les trois autres organisés par la FIBA, aura lieu du 29 juin au 4 juillet prochains.De leur côté, les joueuses de Valérie Garnier sont tombées dans le groupe B.Les deux équipes de France n'ont donc pas un groupe facile. Les Jeux Olympiques d'été 2020 de Tokyo au Japon auront lieu du 23 juillet au 8 août prochains, si la situation sanitaire le permet.Groupe A : Iran,, Etats-Unis, Vainqueur TQO de Victoria.Groupe B : Australie, Vainqueur TQO de Split, Vainqueur TQO de Belgrade, Nigeria.Groupe C : Argentine, Japon, Espagne, Vainqueur TQO de Kaunas.Groupe A : Corée du Sud, Serbie, Canada, Espagne.Groupe B : Nigeria, Japon,, Etats-Unis.Groupe C : Australie, Porto Rico, Chine, Belgique.