Jeux Paralympiques : Troisième médaille pour Bauchet

Bauchet : "Je suis allé encore plus loin que sur le super-combiné"



🇫🇷 LE BRONZE POUR ARTHUR BAUCHET 🥉

Il aura tout donné sur cette deuxième manche du Slalom Géant, le roi Arthur s’offre une troisième médaille paralympique 🔥#AllezLesBleus #Pékin2022 pic.twitter.com/fOVIyEdWfg



— Equipe France (@EquipeFRA) March 10, 2022

Et de trois pour Arthur Bauchet ! A 21 ans, le jeune Français qui dispute déjà les deuxièmes Jeux Paralympiques de sa carrière, affiche déjà trois médailles à sa collection de ces Jeux de Pékin 2022.Le chef de file de la délégation française (c'est toutefois Benjamin Daviet qui a été désigné porte-drapeau) porte ainsi son total personnel à sept médailles, puisqu'il avait déjà été tout près de faire le plein il y a quatre ans à Pyeongchang, d'où il était rentré avec quatre médailles, toutes en argent.alors qu'il faisait partie des principaux favoris pour le podium de ce slalom géant. "Je me suis dit que j'avais juste à tout envoyer", a avoué ensuite le triple médaillé français, premier déçu de sa performance sur le premier tracé. Bauchet, qui souffre de paraparésie spastique (une maladie génétique rare qui provoque des tremblements) - il a d'ailleurs été victime d'une crise de spasmes après avoir passé la ligne - a tenu parole, au prix d'un effort pas loin d'être surhumain, à l'entendre, pour finalement s'inviter parmi le Top 3 de ce géant qu'il avait mal entamé, derrière le Finlandais Santeri Kiiveri, médaillé d'or, et l'Américain Thomas Walsh, deuxième et médaillé d'argent. "Cette médaille a une saveur particulière car je pensais déjà être allé au bout de moi-même lors du super-combiné, mais là pour le coup, je pense que je suis allé encore plus loin", a reconnu après-coup au micro de France TV celui que ses coéquipiers de l'équipe de France surnomment "le Roi Arthur". Un surnom amplement mérité.