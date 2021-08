Jeux Paralympiques : Tokyo a rallumé la flamme

🇯🇵 La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 est lancée !



La flamme est rallumée à Tokyo ! Seize jours après la fin des 32emes Jeux Olympiques, les 16emes Jeux Paralympiques ont débuté ce mardi, avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Une cérémonie qui s'est déroulée à huis clos, bien sûr, en raison de la situation sanitaire, qui s'est d'ailleurs encore dégradée au Japon depuis la fin des JO (17 000 cas et 32 décès recensés lundi, 41% de la population vaccinée complètement).Puis le défilé des athlètes, point d'orgue de la soirée, a pu commencer, sur une piste d'atterrissage symbolique, et il a duré 1h20.Pas moins de 162 délégations ont défilé tour à tour, y compris l'Afghanistan, représenté par des volontaires (certains athlètes du pays ont été exfiltrés suite à la prise de Kaboul par les talibans et pourraient prendre part aux Jeux s'ils arrivent à temps à Tokyo)La Nouvelle-Zélande avait en revanche décidé de ne pas participer, afin de ne prendre aucun risque de contamination. Comme lors de la cérémonie d'ouverture des JO, la France a défilé en avant-dernière position, en tant que pays organisateur des prochains Jeux. Derrière les porte-drapeaux Stéphane Houdet et Sandrine Martinet, les Français (ils seront 138 au total à porter les couleurs tricolores), tous habillés en bleu, blanc ou rouge, ont savouré ce grand moment dont ils rêvaient depuis cinq ans, voire plus, avant de se placer au centre du stade olympique, aux côtés des autres délégations.Après les discours de la présidente de Tokyo 2020 Seiko Hashimoto et du président du Comité international paralympique Andrew Parsons, mettant notamment en exergue la campagne #Weare15 (15% de la population mondiale est en situation de handicap), le spectacle a repris, toujours en lien avec l'aviation, avec un tableau représentant un avion avec une seule aile, qui est finalement parvenu à s'envoler, au son du rock and roll, et notamment de la musique du film Kill Bill. Le clou du spectacle est ensuite venu avec, évidemment, l'allumage de la vasque paralympique. Et ce sont trois champions japonais qui ont eu cet honneur : Yui Kamiji (tennis), Karin Morisaki (haltérophilie) et Shunsuke Uchida (boccia, un sport de balles apparenté à la pétanque et au curling).La Chine remet en jeu son titre de meilleur pays paralympique, elle qui avait remporté 239 médailles (dont 107 en or) en 2016 à Rio. La France, quant à elle, veut faire mieux que ses 28 médailles (dont neuf en or) récoltées au Brésil, avant d'accueillir les Jeux à son tour dans trois ans.