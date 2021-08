Jeux Paralympiques : Quatre Bleus en finales de natation, les footballeurs éliminés

Natation

Ugo Didier, déjà médaillé d’argent sur le 400m nage libre, s’est qualifié pour la finale du 100m dos de la catégorie S9 (légère déficience de la coordination des bras et des jambes, faiblesse importante d’une jambe, ou absence de membres), avec le quatrième temps des séries (1'03"32). Ça passe aussi pour David Smétanine, légende de la natation paralympique française, sur le 200m nage libre de la catégorie S4 (mouvement du tronc et des jambes très limité, faiblesse des mains, ou absence de membres), qui a signé le huitième chrono des séries en 3'14"09. Laurent Chardard disputera quant à lui la finale du 50m papillon dans la catégorie S6 (coordination modérément limitée d'un côté du corps, très limitée du bas du tronc et des jambes, nageurs de petite taille, ou absence de membres), après avoir réussi le cinquième temps des séries en 32"76. La matinée a été faste pour les nageurs français, puisqu’Alex Portal, le médaillé de bronze du 400m nage libre, s’est lui aussi qualifié pour une finale, celle du 200m 4 nages de la catégorie S13 (déficients visuels).

Athlétisme

Julien Casoli s’est qualifié pour la finale du 1500m en fauteuil en terminant troisième de sa série en 3'03"48.

Cécifoot

Nouvelle défaite pour l’équipe de France masculine de cécifoot. Battus 4-0 dimanche par le Japon, les Bleus ont été battus 1-0 par la Chine ce lundi, encaissant un but de Ruiming Zhu à la 37eme minute. Avec zéro point, la France est éliminée de la course aux demi-finales avant même d’affronter mardi le cador du groupe A, le Brésil, qui a dominé la Chine 3-0 et le Japon 4-0.

Tir

Didier Richard a terminé septième de la finale du tir à la carabine 10m dans la catégorie SH1 (forte limitation de mouvement du tronc et des jambes, ou absence de membres inférieurs), dont la médaille d’or est revenue au Chinois Dong. Tanguy de la Forest disputera quant à lui dans la matinée la finale du tir à la carabine 10m dans la catégorie SH2 (limitation de mouvement des bras, du tronc et des jambes, ou uniquement des bras) après avoir terminé huitième des qualifications, juste devant son compatriote Kevin Liot, qui est éliminé. Alain Quittet, treizième, est éliminé également.

Tennis

Dernière Française en lice dans le tableau féminin, Emmanuelle Morch a été éliminée en huitièmes de finale par la Néerlandaise van Koot, tête de série n°3 (6-3, 6-0).

Tir à l’arc

Seule Française en lice ce lundi, Julie Chupin a été éliminée en quarts de finale de l’épreuve individuelle par la Britannique Paterson (141-139) après avoir battu la Chinoise Li en huitièmes en signant le record paralympique (145-138), qui a ensuite été amélioré par l’Italienne Sarti (146).