Cyclisme sur piste



🇫🇷😍🥉 Marie Patouillet en bronze !

Elle domine Nicole Murray lors de la petite finale de la poursuite C5 et apporte la première médaille à la délégation française #Paralympics



Suivez les épreuves de para cyclisme en direct ▶



— francetvsport (@francetvsport) August 25, 2021

Natation

Tennis de table

Escrime

La première médaille française de ces Jeux Paralympiques de Tokyo, où la délégation tricolore vise 35 breloques (elle en avait gagné 28 à Rio en 2016) est venue du Vélodrome d’Izu !(légère limitation de mouvement d’un bras ou d’une jambe). La Versaillaise de 33 ans, médecin généraliste lorsqu’elle n’est pas sur la piste, a remporté la petite finale au détriment de la Néo-Zélandaise Nicole Murray, les médailles d’or et d’argent revenant à deux Britanniques, Sarah Storey et Crystal Lane-Wright. « Je suis ravie d'apporter cette première médaille à l'équipe de France, j'espère que plein d'autres athlètes vont suivre derrière. Je suis satisfaite de mes deux efforts aujourd'hui, avec un record perso ce matin », s’est réjouie Marie Patouillet, seule pistarde française présente à Tokyo. Du côté des hommes, déception pour, qui termine au pied du podium en poursuite individuelle 4000m avec son guide Corentin Ermenault (fils de Philippe, champion olympique de poursuite par équipe en 1996) dans la catégorie malvoyants. Le tandem français a pourtant mené pendant une grande partie de la petite finale face aux Polonais Polak/Ladosz, avant de craquer dans les derniers mètres.Très attendu lors de ces Jeux Paralympiques,(20 ans le 11 septembre) n’a pas manqué ses débuts !(légère déficience de la coordination des bras et des jambes, faiblesse importante d’une jambe ou absence de membres) ! Deuxième temps des séries, il a terminé derrière l'Australien William Martin lors de la finale, en 4'11"33, alors que le vainqueur a battu le record paralympique, en 4'10"25. On reverra le Français dans deux autres épreuves dans les prochains jours, le 100m dos et le 200m 4 nages. Ca passe aussi pour le Francilien de 19 ans, qui disputera la finale du 100m papillon dans la catégorie S13 (déficient visuel) après avoir réussi le quatrième temps des séries. Pas de finale en revanche pour Claire Supiot, onzième des séries du 400m nage libre S9, qui avait participé aux JO de Séoul en 1988 avant d’être diagnostiquée atteinte de la maladie de Charcot en 2009, ni pour, onzième des séries du 50m nage libre S10 (limitation de mouvement des jambes, de la hanche ou des pieds à un faible niveau, à un degré élevé d’un pied, ou absence d’une partie de membre).De nombreux Français sont alignés dans les différentes épreuves de tennis de table cette année, et les résultats ont globalement été bons ce mercredi, dans des rencontres de la phase de poules., qui sont en fauteuil mais dans des catégories différentes, ont dominé respectivement le Thaïlandais Anurak Laowong 3-0, le Polonais Jakimczuk 3-0, l’Espagnol Miguel Toledo 3-2 et l’Egyptien Saleh 3-1.s’est quant à lui imposé 3-1 contre le Néerlandais van Hoof dans la catégorie 8 (debout avec limitation de mouvement des deux bras ou des jambes ou absence de membre) alors quea battu le Brésilien Carbinatti 3-0 dans la catégorie 10 (debout avec légère limitation de mouvement d’un avant-bras, du tronc, d’un pied ou absence de membres). Défaite en revanche pourcontre le Britannique Wilson (3-0) dans la même catégorie, et pourcontre la Hongkongaise Wong (3-1) dans la catégorie 11 (déficience intellectuelle).au pied du podium ! Le Toulousain de 34 ans s’est incliné en petite finale du sabre de la catégorie B (en fauteuil, avec des troubles du tronc et des jambes) sur le score de 15-6 contre le Grec Triantafyllou, après une journée qui l’a vu terminer huitième de sa poule (2 victoires, 3 défaites), puis battre le Canadien Mainville 15-9 en huitièmes et le Russe Kurzin 15-10 en quarts. De son côté,a perdu ses quatre matchs de poule en sabre catégorie A (en fauteuil, avec limitation de mouvement des jambes d'un degré modéré à élevé, ou absence de membres) et n’a donc pas disputé la phase finale.