Troisième médaille d’or pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo !(35 ans) a remporté le triathlon de la catégorie PTS4 (légers troubles de la coordination d'un côté du corps, à un degré élevé d’un bras, ou l'absence de membres). Le Normand, amputé du bas de la jambe droite suite à un accident sur un chantier alors qu’il était maçon en 2010, s’est imposé en 59’58 devant le Japonais Hideki Uda et l’Espagnol Alejandro Sanchez Palomero après avoir mené la course en bout en bout. Et quelques heures plus tard, c’est(29 ans), déficiente visuelle, qui a décroché le bronze avec sa guide Céline Bousrez, en finissant en 1h11’45, derrière l’Espagnole Susana Rodriguez et l’Italienne Anna Barbaro, et en battant les Britanniques au sprint pour grimper sur le podium. Dans la même catégorie,ont en revanche terminé quatrième et sixième de la course masculine.Quelle belle journée pour les pongistes français ! Dans cette discipline où les deux demi-finalistes remportent une médaille de bronze, les Bleus ont fait le plein.est assuré de remporter au moins une médaille d’argent, après sa qualification pour la finale de la catégorie 10 (debout avec une légère limitation de mouvement d’un avant-bras, une déficience modérée du tronc, d’un pied, ou l'absence de membres) grâce à sa victoire 3-1 sur l’Indonésien Akbar en quarts et 3-2 sur l’Indonésien Jacobs en demies. Idem pour, qualifié pour la finale de la catégorie 2 (en fauteuil avec un mouvement fortement limité du milieu du tronc et des jambes, et à un niveau modéré des mains) après sa victoire 3-1 sur le Sud-Coréen Cha en demies.(catégorie T11, déficients intellectuels), qui a seulement 17 ans, a quant à elle remporté la médaille d’argent, après avoir battu la Japonaise Ito 3-0 en demi-finales avant de perdre 3-1 contre la Russe Prokofeva, championne du monde en titre, en finale., battu en demi-finale de la catégorie 4 (en fauteuil avec limitation du mouvement du tronc et des jambes à un niveau modéré ou élevé) par le Turc Ozturk (3-1)., âgée de 52 ans et championne paralympique en 2000 et 2008, a ajouté une nouvelle médaille, en bronze, après avoir été battue 3-1 par la Chinoise Huang en demies dans la catégorie 8 (debout avec une légère limitation de mouvement des deux bras ou des jambes, une déficience modérée d’une jambe, ou l'absence de membres). Médaille de bronze également pourdans la catégorie 11 après sa défaite en demies contre le Hongrois Palos (3-2) et pourdans la catégorie 7 (debout avec des faibles troubles de coordination de tout le corps, et une déficience modérée d’un côté du corps, des bras ou des jambes, ou l'absence de membres), battue par la Russe Safonova 3-1 en demies. En revanche,a été éliminé par le Chinois Peng (3-0) en quarts de finale de la catégorie 8.Neuvième médaille paralympique pour! Pour ses derniers Jeux, l’athlète de bientôt 33 ans, amputée du bas de la jambe gauche, a décroché la médaille d’argent du saut en longueur, comme à Pékin en 2008. Elle a réussi un bond à 6,11m, nouveau record paralympique de sa catégorie T64, mais a terminé deuxième derrière le Néerlandaise Fleur Jong, amputée du bas des deux jambes et du bout de huit doigts, qui évolue en T62 (les deux catégories sont réunies) et a bondi à 6,16m. Maire-Amélie Le Fur clôt ainsi sa brillante carrière et va désormais se consacrer à l’organisation de Paris 2024. A noter également la qualification depour la finale du 100m en T38 (athlètes dont le mouvement et la coordination du bas du tronc et des jambes sont faiblement limités, et d'un côté du corps ou de tout le corps) avec le troisième temps des séries, tout commesur 400m en T11 (déficience visuelle quasi-totale), alors quea été disqualifié pour avoir perdu le lien avec son guide.Encore une médaille pour la France dans le Vélodrome d’Izu !(31 ans), non-voyant et guidé depuis mars 2020 par le septuple champion du monde François Pervis, a décroché la médaille de bronze sur le kilomètre, derrière les Britanniques Fachie (qui a battu le record du monde) et Ball. En sprint par équipes,, diminués au niveau des jambes ou des pieds, se sont en revanche inclinés contre l’Espagne dans la petite finale.Pas de médaille pour... L’isérois de 23 ans, déficient visuel, disputait la finale de repêchages après une journée faite de hauts et de bas, mais il s'est incliné. Vainqueur du Kazakh Smagululy en huitièmes de finale sur ippon, il a ensuite perdu contre le Sud-Coréen Lee sur ippon en quarts avant de remporter son premier combat de repêchage contre le Britannique Powell, sur ippon également. Il jouait le bronze contre le Mexicain Avila Sanchez, champion paralympique en titre, mais il s'est incliné sur le fil, en encaissant un deuxième waza-ari, synonyme de ippon, à quelques secondes de la fin alors que les deux judokas avaient réussi un waza-ari chacun.Deux escrimeurs représentaient la France ce samedi en fleuret en fauteuil, mais ils n’ont pas gagné de médaille.a terminé deuxième de sa poule avec quatre victoires en quatre matchs, mais a perdu en quarts de finale contre le Russe Nagaev (15-3). Quant à, il a terminé sixième de sa poule avec quatre victoires en six matchs, mais s’est incliné en quarts de finale contre le Britannique Coutya (15-8).Trois bateaux français disputaient les repêchages ce samedi, et cela s’est bien passé pour deux d’entre eux.a remporté sa course dans la catégorie PR1 (troubles de la coordination à un niveau modéré, limitation considérable de mouvement du milieu du tronc et des jambes, ou absence de membres) et disputera donc la finale. Idem pouren quatre avec barreur mixte, qui a remporté sa course en PR3 (déficients physiques et visuels). En revanche,devront se contenter de la finale B en PR2 (limitation modérée de mouvement des jambes, des hanches, des genoux, ou absence de membres) en deux de couple mixte.Pas de finale pour, éliminée en séries du 100m nage libre de la catégorie S10 (limitation de mouvement des jambes à un faible niveau, limitation de mouvement modérée de l'articulation de la hanche ou des pieds, et à un degré élevé d’un pied, ou absence d’une partie de membre).Mauvaise journée pour les archers français.etont été éliminés respectivement en 32emes de finale contre l’Australien Marchant (138-136) et en seizièmes de finale contre le Turc Korkmaz (141-137).