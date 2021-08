Cyclisme sur piste

Troisième médaille pour la France aux Jeux Paralympiques de Tokyo, et première en or ! Alexandre Léauté a fait retentir la première Marseillaise dans la capitale japonaise, en étant sacré en poursuite individuelle 3000m dans le Vélodrome d'Izu. Celui qui fêtera ses 21 ans en octobre a réussi une journée parfaite, avec un record du monde en qualifications, et un autre battu en finale ! Victime d'un AVC à la naissance, qui lui a fait perdre 95% de la puissance de sa jambe droite, Alexandre Léauté dispute ses premiers Jeux, dans la catégorie C2, et espère bien faire le plein de médailles, lui qui participera également au kilomètre. Dans la matinée, le Français avait fait exploser le chrono en qualifications, en s'imposant en 3'31"817 contre l'Australien Darren Hicks, battant ainsi le record du monde qui venait d'être battu quelques minutes auparavant par le Japonais Kawamoto. Léauté pensait alors affronter en finale Ewoud Vromant, qui avait battu son record juste après, mais le Belge a été disqualifié et son record a été annulé, en raison d'une selle non conforme. Le Français a donc retrouvé Hicks, qui avait signé le deuxième temps, en finale, et il l'a dominé sans aucun problème, battant son propre record du monde en 3'31"478, avec près de quatre secondes d'avance sur son adversaire ! Voilà donc la première médaille d'or française, qui replace les Bleus à la dixième place du classement ! Deux autres Français étaient engagés ce jeudi sur la piste du Vélodrome d’Izu, sur le kilomètre dans la catégorie C4 (légers troubles de la coordination d'un côté du corps, du bas du dos, et des jambes, ou absence de membres). Dorian Foulon a pris la sixième place en 1'05"348 et Kevin le Cunff la huitième place en 1'06"357, alors que la médaille d’or est revenue à l’Espagnol Alfonso Cabello Llamas, qui a battu le record du monde en 1'01"557.

Natation



Un seul Français était engagé en séries ce jeudi, et il s’agit de David Smétanine, la star tricolore de la natation, déjà huit fois médaillé olympique depuis 2004. A 46 ans, le Grenoblois a disputé une nouvelle finale, celle du 100m nage libre dans la catégorie S4 (mouvement du tronc et des jambes très limité, faiblesse des mains, ou absence de membres), en réussissant le septième temps des séries, en 1'32"52. En finale, il a signé un meilleur chrono (1'29"47), mais il n'a pu faire mieux que sixième, loin derrière le Japonais Takayuki Suzuki, vainqueur en 1'21"58, nouveau record paralympique.

Tennis de table



Les matchs de poules se sont poursuivis ce jeudi au Tokyo Metropolitan Gymnasium, avec de nombreux pongistes français en lice. Maxime Thomas, Thomas Bouvais et Stéphane Molliens, qui sont en fauteuil, ont battu respectivement le Nigérian Ogunkunle 3-2, le Suédois Andersson 3-0 et l’Ukrainien Oleksandr Yezyk. Dans la catégorie T11 (déficients intellectuels), Léa Ferney a dominé la Japonaise Furukawa 3-0 et Lucas Créange a battu l’Espagnol Eduardo Cuesta Martinez 3-1. En T10 (debout avec une légère limitation de mouvement d’un avant-bras, une déficience modérée du tronc, d’un pied, ou absence de membres), Mateo Boheas s’est imposé 3-1 contre l’Autrichien Gardos alors que Gilles de la Bourdonnaye a perdu 3-1 contre le Polonais Chojnowski. En revanche, Nicolas Savant Aira et Isabelle Lafaye, en fauteuil, ont perdu respectivement 3-0 contre le Chinois Cao et 3-0 contre l’Italienne Rossi.

Escrime



Yohan Peter et Romain Noble étaient les deux tricolores au programme de la journée, mais ils n'ont pas remporté de médaille. Peter, épéiste évoluant en catégorie B (troubles de la coordination du tronc et des jambes), est parvenu à se qualifier pour la phase finale en remportant deux de ses six matchs de poules, mais il s’est ensuite incliné en huitièmes contre l’Ukrainien Datsko (15-11). Quant à Noble, qui est également un épéiste, mais qui évolue dans la catégorie A (limitations de mouvement d’un niveau modéré à élevé, ou absence de membres), il n’a terminé que douzième de sa poule, avec une victoire en cinq matchs, et ne s’est donc pas qualifié pour les huitièmes.

Equitation



Deux Français concouraient ce jeudi au Parc Equestre de Tokyo en dressage individuel. Et cela s’est mal passé pour Céline Gerny. La cavalière de 39 ans, qui évolue dans la catégorie Grade 2 (limitation de mouvement et de coordination d’un niveau faible à un niveau élevé du bras, du tronc et des jambes, ou absence de membres) en raison d’une paraplégie consécutive à un accident de cheval à 19 ans, a été disqualifiée pour ne pas être rentrée dans les temps dans le parcours, sur son cheval Rhapsodie. En larmes, l’Ardennaise n’a pas pu défendre ses chances. Des chances françaises qui reposent désormais sur Vladimir Vinchon, sur Fidertanz for Rosi, qui évolue dans la catégorie Grade 4 (niveau de coordination faible à modéré, mouvement modérément limité dans l'articulation de la hanche, absence de membres ou déficience visuelle quasi-totale).