Jeux Paralympiques : Le titre pour Florian Jouanny, pluie de médailles pour les pongistes tricolores

🇫🇷🚨 CHAMPION PARALYMPIQUE !!

Après le bronze hier, Florian Jouanny décroche l'or sur une course menée de bout en bout 💪🥇#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/SUvXGXKJUh



— Equipe France (@EquipeFRA) September 1, 2021

Avant ce mercredi, la France n'avait jamais gagné un titre paralympique en handbike. A Tokyo, elle a failli en gagner deux en quelques heures. Si Florian Jouanny a bien eu le droit à sa Marseillaise grâce à son succès sur la course en ligne de la classe H2, Loïc Vergnaud a dû se contenter de l'argent en H5. En attaquant très fort, très vite, Florian Jouanny a créé la surprise. Il a été titré en devançant Luca Mazzone de quatre secondes.Pour son compatriote, Loïc Vergnaud, la journée s'est terminée avec une médaille d'argent, sa deuxième après celle remportée en contre-la-montre. Il avait l'avantage sur Mitch Valize dans le sprint final de cette épreuve de 79,2km mais il a été devancé par le Néerlandais sur la ligne d'arrivée. Riadh Tarsim, engagé dans la classe H3, participera au relais avec les deux médaillés du jour. En attendant, il a dû se contenter de la huitième place au Fuji International Speedway ce mercredi.Si le cyclisme français se porte très bien aux Jeux Paralympiques, que dire du tennis de table ? Ce mercredi, les pongistes tricolores ont remporté trois nouvelles médailles.Les Tricolores essayeront de se qualifier en finale après les défaites dans le dernier carré d'Anne Barnéoud et Thu Kamkasomphou contre les Chinoises (3-0) dans l'épreuve par équipes femmes classe 6-8, Thomas Bouvais et Clément Berthier contre les Ukrainiens (2-0) dans la classe 8 hommes et Florian Merrien, Maxime Thomas et Nicolas Savant Aira face aux Sud Coréens (2-0) en classe 4-5 hommes. Même si elles n'accèdent pas aux finales, ces trois paires françaises monteront sur la troisième marche du podium.Premier athlète français engagé dans une finale d'athlétisme ce mercredi, Thierry Cibone a dû se contenter de la neuvième place au lancer de javelot classe F34. Son meilleur jet a été mesuré à 25,68m.. Avec un chrono de 15''09, il a obtenu la troisième place de sa série. Dans la classe T11, Timothée Adolphe a réalisé le meilleur temps de sa série. Mais il devra passer par les demi-finales avant d'espérer pouvoir courir pour une médaille. Malheureusement, pour Nicolas Brignone, l'aventure s'arrête dès les séries dans la classe T53. Le Français a pris la sixième place de sa série, à une demi-seconde de la qualification pour la finale.En natation, la France peut encore espérer décrocher trois médailles ce mercredi. Trois nageurs se sont qualifiés pour les finales : Laurent Chardard sur le 100m nage libre classe S6, Florent Marais sur 400m nage libre classe S10 et Ugo Didier en 200m quatre nages SM9.Il en a pris la troisième place. Un rang qui lui permet d'envisager un nouveau podium aux Jeux Paralympiques de Tokyo. Malheureusement, ça ne sera pas le cas d'Alex Portal. En 100m brasse classe SB13, celui qui a déjà remporté deux médailles depuis le début des Jeux Paralympiques a pris la neuvième place des séries, à moins d'une seconde et demie du top 8. Sa route s'arrête donc là dans cette épreuve, tout comme celle de Claire Supiot. La Française a réalisé le 15eme temps des séries du 200 m quatre nages SM9.En tir, Tanguy De la Forest n'est peut-être pas monté sur le podium du tir à la carabine R5 10m SH2 mais ça ne veut pas dire qu'il ne ramènera pas une médaille de Tokyo. Cinquième de la finale de cette épreuve avec un score de 189,1, il représentera la France dans la finale du tir à 10 m.Ce rang lui a permis d'obtenir sa qualification pour la suite de la compétition et une chance de décrocher une médaille. Ce n'est pas le cas de Kevin Liot (11eme) et Alain Quittet (30eme) qui ont été éliminés dès les qualifications. En tir à la carabine R3 10m SH1, Cédric Fevre a dû se contenter de la 13eme place et Christophe Tanche a terminé six rangs plus loin. Ils ne participeront pas à la finale qui va réunir le top 8 des qualifications.Dans le tournoi de simples hommes, il n'y aura pas de joueurs français en demi-finales. Stéphane Houdet et Nicolas Peiffer ont été éliminés en quarts de finale. Le premier s'est incliné devant Shingo Kunieda (7-6(7), 6-3) alors que le second a été battu par Alfie Hewett (6-3, 6-4).Ils sont qualifiés pour la finale du double.