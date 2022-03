Jeux Paralympiques : Daviet et Montaggioni en or !

🇫🇷 BENJAMIN DAVIET CHAMPION PARALYMPIQUE🥇🥇

Après le titre en sprint en para ski de fond, notre porte drapeau repart une nouvelle fois avec la médaille d'or autour du cou !#AllezLesBleus #Pékin2022 pic.twitter.com/Nbb84DkCkE



— Equipe France (@EquipeFRA) March 11, 2022

Montaggioni : "Une émotion incroyable !"



🥇 MAXIME MONTAGGIONI CHAMPION PARALYMPIQUE !

Sur le Banked Slalom, notre snowboardeur a survolé la compétition et s'empare du titre paralympique 🤩🤩🤩#AllezLesBleus | #LaVictoireEnFace pic.twitter.com/icSczLh9mn



— Equipe France (@EquipeFRA) March 11, 2022

Quelle journée pour les Bleus à Pékin !Benjamin Daviet (32 ans), qui avait déjà été sacré champion olympique deux jours plus tôt (mercredi) en para ski de fond sur le KO sprint,Le porte-drapeau de la délégation française, plus fort que le Canadien Mark Arendz, deuxième, comme de l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi, apportait alors une sixième médaille d'or à la France (la huitième tous métaux confondus).(septième médaille d'or, la neuvième au total pour les Bleus, désormais quatrièmes au classement des médailles).Le snowboarder niçois et ex-spécialiste du taekwondo qui affiche plusieurs titres de champion du monde à son palmarès mais n'avait encore jamais été sacré champion olympique a terminé premier du banked slalom dans la catégorie UL sur le snow park de Genting. Montaggioni, né sans avant-bras droit, a devancé deux Chinois Ji Lijia et Zhu Yonggang. "J’en rêvais, ça se réalise aujourd’hui, c’est incroyable (...) Les Jeux Paralympiques ça reste le graal, d’ailleurs j’ai chialé. Je ne comprenais pas pourquoi les gens pleuraient quand ils avaient une médaille aux Jeux, mais j’ai compris. C’est une émotion incroyable", savourait après-coup au micro de RMC Sport l'un de nos deux héros de la nuit à Pékin, ivre de joie et empli d'émotion."C’était une journée parfaite. Je me sentais tellement bien sur les skis, tellement bien au tir, je crois que rien ne pouvait m’atteindre aujourd’hui (vendredi)".