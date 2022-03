Jeux Paralympiques : Bochet en argent !

Marie Bochet a rapidement digéré ! Terriblement déçue samedi lors de la descente des Jeux Paralympiques de Pékin, où elle a perdu un ski au bout de seulement huit secondes et a dû abandonner, la championne française de 28 ans, née sans avant-bras gauche, a magnifiquement rebondi en décrochant la médaille d'argent sur le Super-G. Dans cette discipline dont elle était vice-championne paralympique en titre (Bochet avait remporté quatre médailles d'or à Sotchi en 2014 et quatre médailles d'or à Pyeongchang en 2018), la Chambérienne n'a rien pu faire face à la Chinoise Mengqiu Zhang, qui a terminé 1"43 devant elle (la Canadienne Alana Ramsay décroche le bronze, à 3"30 de la gagnante). Mais cela reste une neuvième médaille paralympique pour Marie Bochet, et une troisième pour la délégation française, après l'or d'Arthur Bauchet et le bronze de Hyacinthe Deleplace samedi.



De l'argent pour Marie Bochet 🇫🇷🥈

Après la désillusion sur la descente, la Française se reprend et va chercher une belle médaille d'argent sur le Super-G ⛷



Bauchet et Deleplace au pied du podium

Quatre Bleus en finale du snowboardcross

Pour Bauchet et Deleplace, justement, cette deuxième journée s'est moins bien déroulée que la première. Vice-champion paralympique en titre de Super-G,Mais il aura encore trois autres chances de médailles, avec le slalom, le géant et le super-combiné. Toujours dans cette catégorie debout, Manoel Bourdenx a terminé 7eme, Jordan Broisin 14eme, et Oscar Burnham 20eme. Jules Segers a dû abandonner. Quatrième place également pour Hyacinthe Deleplace, dans la catégorie déficients visuels. Le médaillé de bronze de la descente a échoué à seulement quatre centièmes de la troisième place en Super-G, la médaille d'or revenant au Britannique Neil Simpson. Mais lui aussi sera encore en lice dans trois autres courses. Enfin, dans la catégorie assis, Lou Braz-Dagand a terminé 13eme, à 7"51 du vainqueur, le Norvégien Jesper Pedersen.Les qualifications du snowboardcross se déroulaient également ce dimanche, avec de nombreux Français dans le portillon de départ.(faibles troubles de la coordination d'un côté du corps ou des jambes, le mouvement modérément affecté d'une jambe ou des deux pieds et des chevilles, ou l'absence d'une jambe). Elle disputera donc la finale. Idem pour Laurent Vaglica et Mathias Menendez Garcia, dans la même catégorie. Ils ont terminé respectivement 9eme et 13eme des qualifications. Ca passe aussi pour Maxime Montaggioni, dans la catégorie SB-UL (limitation de mouvement modérée des avant-bras, à un degré élevé d’un bras, ou absence de bras), 6eme des qualifications. A l'issue de cette deuxième journée de compétition, la Chine occupe la tête du classement des médailles (16 dont 6 en or), devant l'Ukraine (7 dont 3 en or) et le Japon (4 dont 2 en or). La France (3 dont 1 en or), qui vise le Top 5 final, est septième.