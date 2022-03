Le sort des athlètes russes paralympiques vient de connaître un nouvel épisode ce jeudi. Au lendemain de leur acceptation par le Comité International Paralympique, mais à la condition qu'ils concourent sous bannière neutre en raison de la suspension de leur pays, un revirement de situation a eu lieu. Suite au tollé provoqué par cette tolérance, plusieurs nations avaient clamé haut et fort leur indignation de voir les Russes participer aux Jeux Paralympiques de Pékin 2022. Face à cette pression internationale, le CIP a fait volte-face ce jeudi matin, déclarant finalement refuser l'accès aux compétitions aux concurrents venus de Russie.



Un virage à 360 degrés provoqué entre autres par les menaces de plusieurs athlètes de se retirer de ces Jeux et ainsi porter un coup dur à la réussite populaire de cette olympiade. En parallèle, le CIP a également avancé que "la situation dans le village des athlètes se détériore et garantir leur sécurité est devenu impossible." Car en cette veille de cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, les athlètes russes sont déjà arrivés sur place. "C'est absolument inadmissible d'appliquer des sanctions contre des athlètes paralympiques qui ont sont déjà sur place en vue du tournoi" a confié Oleg Matytsin, le ministre russe des Sports, à Tass, une agence de presse locale.

Le ministre des Sports s'en mêle

L'homme fort du sport en Russie avait au préalable informé : "Nous travaillons actuellement pour établir notre position légale afin de déposer un recours pour protéger les droits de nos athlètes et contre les discriminations à l'encontre d'athlètes sur la base de leur ethnicité." Oleg Matytsin a par la suite dénoncé que "la décision du CIP de bannir notre équipe est une violation flagrante des droits des athlètes et une manipulation de la Charte olympique à des fins politiques." Des propos sans équivoque annonçant une inévitable procédure devant le Tribunal Arbitral du Sport.