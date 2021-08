Jeux Olympiques - Mayer, l'argent en guise de consolation

Mayer, handicapé par des douleurs au dos, a bouclé le décathlon olympique avec un total de 8726 points derrière Warner, le premier homme à dépasser les 9000 points aux Jeux (9018 points, 5e plus gros total de l'histoire). L'Australien Ashley Moloney (8649 points) a remporté la médaille de bronze. Mayer offre ainsi à l'équipe de France d'athlétisme sa première médaille dans ces Jeux. Il s'agit d'une grosse déception pour le Français (29 ans), recordman du monde depuis 2018 (9126 points), qui ambitionnait de décrocher à Tokyo le seul grand titre qui manque à son palmarès. Le champion du monde 2017 avait gagné l'argent aux JO de Rio en 2016.

C'est son troisième échec consécutif dans un grand championnat après ses deux abandons à l'Euro-2018 (après un zéro à la longueur) et aux Mondiaux-2019 à Doha (sur blessure). En difficulté à l'issue des cinq premières épreuves disputées mercredi (5e), Mayer, qui a déclaré avoir eu recours à des anti-inflammatoires pour soulager ses douleurs au dos, a petit à petit réussi à refaire une partie de son retard pour accrocher le podium, battant notamment son record personnel au javelot (73,09 m).

Le Canadien Damian Warner (31 ans), troisième à Rio en 2016 et déjà triple médaillé aux Championnats du monde (argent en 2015, bronze en 2013 et 2019), a quant à lui confirmé sa montée en puissance cette saison. Il avait notamment réussi le cinquième plus gros total de l'histoire fin mai à Gotzis (8995 points), avant d'améliorer son record personnel aux JO de Tokyo.