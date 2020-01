Jeux Olympiques d'hiver de la Jeunesse : La France a brillé à Lausanne

Après Innsbruck en 2012 et Lillehammer en 2016, Lausanne accueillait les troisièmes Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse, réservés aux jeunes sportifs de 14 à 18 ans, et la France a brillé ! Après avoir remporté 9 médailles en Autriche et 7 en Norvège, elle en a décroché 18 (dont 6 au titre des épreuves multi CNO, c’est-à-dire dans des épreuves réunissant des athlètes de plusieurs pays) en Suisse. Cinq tricolores sur les 61 de la délégation française ont décroché le titre suprême : Auguste Aulnette en combiné ski alpin, Jeanne Richard et Mathieu Garcia en relais mixte individuel biathlon, et Ludmilla Bourcet et Nathan Nicoud dans le tournoi de hockey sur glace 3x3 multi CNO. Ils sont onze à avoir terminé avec la médaille d’argent autour du cou : Caitlin McFarlane en Super-G ski alpin, Jeanne Richard en individuel 10km biathlon, Joséphine Pagnier en Saut à ski, Victoire Berger, Margot Ravinel, Anselme Damevin et Bazil Ducouret en Relais mixte ski alpinisme, Margaux Herpin en Snowboard cross, Maël Halladj en hockey sur glace 3x3 multi CNO, Gabriel Volet en Relais mixte short-track multi CNO, et Chana Beitone en double mixte curling multi CNO. Enfin, ils sont onze à avoir décroché le bronze : Mathieu Garcia en Individuel 12,5km biathlon, Fany Bertrand, Léonie Jeannier, Théo Guiraud-Poillot et Mathieu Garcia en Relais mixte biathlon, Margot Ravinel en Individuel et Sprint ski alpinisme, Emma Tréand, Marco Heinis, Joséphine Pagnier et Valentin Foubert en Equipe mixte saut à ski/combiné et Hugo Galvez en hockey sur glace 3x3 multi CNO. Les prochains JOJ d’hiver se dérouleront en Corée du Sud dans quatre ans.