Jeux Olympiques d'été de la Jeunesse : L’édition 2022 reportée à 2026, toujours à Dakar

Le 8 octobre 2018, Dakar était désignée ville-hôte des Jeux Olympiques d’été de la Jeunesse 2022, au détriment de Gaborone (Bostwana), Abuja (Nigéria) et Tunis (Tunisie). Mais la capitale sénégalaise devra finalement attendre quatre ans de plus pour accueillir ce grand événement sportif. Le Comité international olympique a en effet annoncé ce mercredi le report des JOJ 2022 à 2026, en raison des conséquences de la pandémie de coronavirus. « La proposition du président Macky Sall a en effet été favorablement accueillie par Thomas Bach, président du CIO, à l’issue d’échanges approfondis sur le sujet. Ce report répond à l’exigence de responsabilité et au souci d’efficacité que commandent les circonstances actuelles. Le report de Dakar 2022 permet au CIO, aux Comités Nationaux Olympiques (CNO) et aux Fédérations Internationales (FI) de mieux planifier leurs activités, fortement affectées par le report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, les reports ultérieurs des grandes compétitions sportives internationales ainsi que les conséquences opérationnelles et financières de la crise sanitaire mondiale », fait savoir le CIO.

Une pensée pour les jeunes sportifs privés de JOJ

Le Comité international olympique a également eu une pensée pour les jeunes sportifs qui ne pourront pas participer aux JO, cette compétition créée en 2010 et réservées aux 14-18 ans. « Le CIO et le Sénégal sont conscients que pour de nombreux jeunes athlètes, cette nouvelle sera décevante. Nous ne pouvons que faire appel à leur compréhension. Cet accord reflète l'ampleur des défis opérationnels auxquels le CIO, les CNO et les FI doivent faire face à la suite du report des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Dans cette perspective, le CIO continuera d’offrir à toutes les Fédérations Internationales et Associations continentales de CNO l’intégralité du contenu des programmes éducatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ). Cela permettra de conserver les objectifs de cette composante très importante et très appréciée des JOJ, lors des nombreuses manifestations organisées jusqu'en 2026, en particulier dans le cadre des Jeux continentaux de la jeunesse. » Depuis leur création, les JOJ d’été se sont déroulés en 2010 à Singapour, en 2014 à Nankin (Chine) et en 2018 à Buenos Aires.