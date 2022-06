Jeux d'hiver - Biathlon : Une nouvelle épreuve en 2026 ?

Et si le programme de biathlon aux Jeux d'hiver s'enrichissait encore un peu plus plus ? Ce samedi, le site internet spécialisé Nordic Magazine reprend une information de l'agence de presse russe Tass et nous apprend qu'une demande, formulée par la Fédération internationale de biathlon, soit l'IBU, au Comité international olympique (CIO), a ainsi été faite en ce sens. Et justement, le CIO pourrait examiner cette fameuse demande durant ce mois de juin. Dans ce fameux programme, une nouvelle épreuve pourrait ainsi être ajoutée. Et cette fameuse épreuve est le relais mixte simple. Par conséquent, si cette demande aboutissait, ce sport aurait ainsi un total de douze épreuves aux Jeux d'hiver. Cette épreuve pourrait alors faire son apparition dès la prochaine édition des Jeux d'hiver, soit lors de l'année 2026 en Italie, et plus précisément à Milan ainsi qu'à Cortina.

Le relais mixte simple en Coupe du Monde depuis 2015

A l'occasion de la dernière édition des Jeux d'hiver, qui s'est déroulée au mois de février dernier, du côté de Pékin en Chine, le biathlon avait alors eu le droit à un total de onze épreuves, et plus précisément cinq chez les hommes, cinq chez les dames ainsi qu'une mixte, soit le sprint, la poursuite, l'individuel, la mass-start, le relais ainsi que le relais mixte. Dans quatre ans, les épreuves de biathlon se dérouleront alors du côté d'Antholz. Ce fameux relais mixte simple fait déjà les beaux jours de la Coupe du Monde de biathlon, puisqu'il y a été intégré lors de l'année 2015. A l'occasion de cette fameuse épreuve, chaque nation doit ainsi présenter un homme et une femme, avec un total de quatre passages de relais, pour six et 7,5 kilomètres en tout, deux tirs couchés et deux tirs debout chacun. Comme sur un relais classique, les deux athlètes concernés bénéficient ainsi d'un total de trois pioches supplémentaires pour cinq cibles.