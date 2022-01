Jeux de Tokyo : Ils nous ont fait vibrer

Caeleb Dressel est la figure de ces Jeux Olympiques organisés avec un an de retard en raison de la pandémie. A 24 ans, le nageur américain a pris la relève de Michael Phelps. Double champion olympique à Rio, le Floridien a ajouté cinq titres à son escarcelle et a démontré qu’il était bel et bien le maître de la natation. L'Australienne Emma McKeon affiche aussi une belle moisson de titres au Japon (quatre médailles d'or et trois de bronze). Inconnu du grand public, Lamont Marcell Jacobs a remporté l’épreuve phare des Jeux, le 100m, en abaissant par trois fois son record personnel jusqu’à signer un nouveau record d’Europe. Egalement champion olympique sur le 4x100m, Jacobs est la nouvelle révélation du sprint mondial après le règne d’Usain Bolt. Dans le même registre, Karsten Warholm l’a peut-être imité. Le Norvégien s’est montré à la hauteur du rendez-vous sur le 400m haies et de son duel avec l'Américain Rai Benjamin. En finale de l’épreuve, les deux hommes ont livré une bataille absolument magnifique, finalement remportée par Warholm avec une marque à 45"94, faisant de celle-ci la meilleure jamais réalisée.

Zverev en patron

Alors que tout le monde attendait Novak Djokovic, Alexander Zverev s’est finalement imposé dans le tournoi masculin de tennis. L’Allemand, sacré à Madrid plus tôt dans la saison a écarté Lu, Galan, Basilashvili et Chardy en deux sets avant de livrer une superbe prestation en demi-finale contre le « Djoker » malgré la perte de la première manche (1-6, 6-3, 6-1). En finale, le numéro 3 mondial s’est aisément défait de Karen Khachanov pour s’offrir le premier titre olympique de sa carrière. Parmi les autres performances à noter de ces Jeux Olympiques, on peut évoquer Kevin Durant, l’une des stars du Team USA de basketball. Elu meilleur joueur de la finale remportée par les Etats-Unis contre la France (82-87) avec 29 points, le joueur des Brooklyn Nets a survolé la compétition individuellement. Désormais triple champion olympique (2012, 2016 et 2020), l’Américain possède l’un des plus beaux palmarès du basket international.